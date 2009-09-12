به گزارش خبرگزاری مهر، 70 درصد از تدوین مستند "رواق اندیشه" که مجتبی رضائیه آزادی با موضوع معرفی شیعیان کشور ترکیه برای سیمای آذری شبکه جهانی سحرتهیه کرده به پایان رسیده است. کارگردان این برنامه محمد فاضل جشقون است.

این مجموعه مستند که تصویربرداری آن در کشور ترکیه و با استفاده از عوامل تولید این کشور انجام شده، به بررسی و معرفی اجمالی جایگاه، فعالیت و موقعیت اجتماعی و دینی شیعیان شهرهای بزرگ ترکیه می پردازد. "رواق اندیشه" درهشت قسمت سی دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود.

مجموعه مستند گزارشی "کنیا" به تهیه کنندگی مهدی رضوانی و سفارش سیمای معارفی انگلیسی شبکه جهانی سحر، در کشور کنیا در حال تصویربرداری است. مجموعه مستند "کنیا" در سه قسمت 30 دقیقه‌ای با مشارکت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کارگردانی پیام پارسافر ساخته می‌شود و وضعیت شیعیان در این کشور آفریقایی را به تصویر می‌کشد.