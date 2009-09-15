ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات در مهر ماه منتفی است

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل ارائه خدمات رفاهی نامناسب در هتلهای عراق به زائران و همچنین معطلی زائران در مرزها از ابتدای ماه رمضان سهمیه اعزام زائران به عتبات عالیات کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار سازمان حج در گذشته روزانه سه هزار نفر از مردم کشورمان از طریق مرزهای مختلف به عتبات عالیات اعزام می شدند که در حال حاضر تعداد زائران اعزامی به کمتر از یک سوم قبل رسیده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در ادامه تاکید کرد: از زمانی که ظرفیت اعزام کاهش پیدا کرده 80 درصد هتلهای عراق اقدام به بازسازی و نوسازی مراکز اقامتی کرده اند.

به گفته اکبری تا زمانی که امکانات و خدمات مناسبی در اختیار زائران ایرانی قرار نگیرد سهیمه ها را افزایش نخواهیم داد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج با اشاره به اینکه در مهر ماه ثبت نامی از متقاضیان سفر به عتبات انجام نمی شود، افزود: فعلاً تا زمان بهبود شرایط عراق ثبت نام جدید نداریم.