حضرت آیت الله خامنه ای : روز قدس مظهر وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در اجتماع عظیم و با شکوه روزه داران موحد تهرانی در سومین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با تبیین سلوک سیاسی مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب(ع) رفتار سیاسی امام خمینی را منطبق با سلوک و سیره امیر مومنان برشمردند و تأکید کردند: روز قدس از برجسته ترین یادگارهای امام راحل عظیم الشأن است و به فضل و هدایت الهی ملت بزرگ و بیدار ایران جمعه آینده یکپارچه و متحد پرچم حمایت از مظلومان فلسطین را در پیشاپیش ملتهای ظلم ستیز جهان به اهتزاز درخواهد آورد.

ایشان روز قدس را نشانه دلبستگی «امام و انقلاب و ملت ایران» به قدس شریف دانستند و با اشاره به خشم مستکبران و صهیونیستها از این اقدام ملت ایران در زنده نگه داشتن نام و یاد فلسطین افزودند: دشمن در تمامی سالها تلاش کرده مراسم روز قدس تضعیف شود اما امسال هم ملت شریف ایران با راهپیمایی در تهران و سراسر کشور این روز را گرامی می دارد و بسیاری از مسلمانان جهان نیز به تبعیت از این ملت نام قدس را بار دیگر زنده می سازند.

حضرت آیت الله خامنه ای روز قدس را مظهر وحدت ملت ایران خواندند و با اشاره به لزوم مقابله با اختلاف و تفرقه تأکید کردند: مردم مراقب باشند که برخی از اجتماعات روز قدس برای ایجاد تفرقه استفاده نکنند چرا که پرچمداری در عرصه حمایت از فلسطین تنهابا یکپارچگی ملت امکانپذیر است.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تبیین ابعاد مختلف سلوک سیاسی حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نماز خاطرنشان کردند: سیاست ورزی امیرالمومنین علیه السلام آمیخته با سلوک معنوی و اخلاقی آن حضرت بود.

ایشان توأم بودن سیاست با اخلاق و معنویت را موجب کمال مردم و جامعه دانستند وافزودند: در غیر این صورت سیاست ورزی وسیله ای برای کسب قدرت، ثروت و پیش بردن امور دنیوی خواهد بود و به آفتی برای جامعه و حتی سیاست ورزان تبدیل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بی ارزش بودن حکومت در دیدگاه حضرت علی علیه السلام «احقاق حق، ایجاد عدالت و مبارزه با ظلم را» علل قبول حکومت از جانب امیرمومنان برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی از ویژگیهای سیاست ورزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرهیز از مکر و فریب بود در حالیکه در نظامهای سکولار و نگرشهای مبتنی بر جدایی دین از سیاست استفاده از هر روشی از جمله مکر و حیله اشکالی ندارد.

ایشان افزودند: در مکتب سیاسی مولای متقیان توسل به ظلم و دروغ برای پیروز شدن جایگاهی ندارد و حضرت علی علیه السلام بطور جدی از مردم می خواستند که با تملق و چاپلوسی با او سخن نگویند.

مدارا با مخالفان و حتی دشمنان تا حد ممکن، ویژگی دیگری از سلوک سیاسی امیرمومنان بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن پرداختند.

ایشان در این زمینه خاطرنشان کردند: آن حضرت در مقاطع و حوادث مختلف تا آنجا که امکان داشت با مخالفان و معارضان با تسامح و خوش رفتاری برخورد می کردند اما اگر در نهایت چاره ای باقی نمی ماند با قاطعیت مقابل آنها می ایستادند.

حضرت آیت الله خامنه ای بیان استدلال و منطق در مقابل دشمنان و مخالفان را یکی دیگر از ویژگیهای سلوک سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام برشمردند و افزودند: رفتار آن حضرت با همه افراد و جریانهای معارض و مخالف یکسان نبود و میان آنهایی که با وجود داشتن اهداف حق از روی جهالت و قشریگری به راه انحراف و اشتباه می افتادند با افرادی که از ابتدا در راه باطل بودند تفاوت قائل می شدند ضمن اینکه آن حضرت در مقابل انحراف و توسل به ظواهر دینی قاطعانه می ایستادند.

حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز خطبه دوم نماز در سخنانی که مخاطب اصلی آن جریانها و شخصیتهای سیاسی و «مسئولان سابق و کنونی کشور» بودند به بررسی انشعابهایی پرداختند که در سی سال اخیر در جریان اصیل مردم و انقلاب به وجود آمده است.

ایشان علت برخی از این انشعابها را اختلاف در «مبانی و عقاید» دانستند و افزودند: برخی انشعابها و اختلافها نیز در واقع بر سر منافع بوده اما برخی دیگر اختلاف نظر بر سر چگونگی اجرای اصول بوده است که باید با هر کدام برخورد متفاوتی شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تبیین برخوردهای امام خمینی (رض) با انشعابها و اختلافات خاطرنشان کردند: امام راحل به تأسی از سلوک سیاسی امیرمؤمنان «به تناسب ماهیت و جوهره جریان های سیاسی و انشعابی» با آنها برخوردهای متفاوتی می کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری چگونگی برخورد امام با دولت موقت، مخالفین لایحه قصاص و گروهک منافقین افزودند: امام ابتدا مدارا و نصیحت می کردند اما وقتی این روش بی نتیجه می ماند قاطعیت از خود نشان می دادند.

ایشان در همین زمینه یادآوری کردند: اینگونه برخوردهای امام حتی در سطوح بالاتر از رئیس جمهور هم دیده می شد به گونه ای که امام (رض) در اواخر عمر با کسانی که احساس کردند مدارا با آنها دیگر امکان ندارد برخورد کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سوابق انقلابی و مذهبی جریانهای انشعابی خاطرنشان کردند: ماهیت برخی از این اختلافها، تفاوت دیدگاه در روشهای اجرای اصول بود اما عده ای با اختلافات بنیادین و یا دعوا بر سر منافع کار را به درگیری و معارضه با امام و انقلاب کشاندند و تلاش کردند مبانی غلط را مانند سمی مهلک در روح و کالبد نظام رسوخ دهند که امام وقتی این خطر را احساس کردند مدارا را کنار گذاشتند و با آنها برخورد قاطع کردند.

ایشان اختلاف در سلایق و روشها را بر خلاف اختلاف در مبانی دارای منافعی برای جامعه دانستند و افزودند: وجود افراد و جریانهای منتقد و صاحب دیدگاههای متفاوت به نفع کشور است به شرطی که این اختلاف سلایق در چارچوب اصول یعنی «اسلام، قانون اساسی و رهنمودها و وصیتنامه امام» باشد نه مسائلی که اسمش را اصول می گذارند اما در حقیقت با مبانی و اصول انقلاب بیگانه است.

رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: برخلاف برخی تبلیغات اگر کسی یا جریانی عقیده ای مخالف داشته باشد و اصطلاحاً دگراندیش باشد نظام با او کاری ندارد اما اگر جریانی به معارضه و ضربه زدن روی آورد و بر روی انقلاب شمشیر بکشد همچنانکه در هیچ جای دنیا تحمل نمی شود در ایران نیز نظام در دفاع از خود با او برخورد قاطع خواهد کرد.

ایشان جذب حداکثری و دفع حداقلی را سیاست نظام در قبال جریانهای مختلف کشور اعلام کردند و افزودند: نظام تا جایی که مجبور نباشد با جریانی برخورد نمی کند بنابراین اگر کسی و جریانی دنبال خشونت نرود برای بر هم زدن امنیت و آسایش جامعه تلاش نکند با مبانی نظام معارضه نکند و دنبال دروغ پراکنی و شایعه سازی نباشد در فعالیتها و ابراز عقاید خود آزاد است و هیچ کسی با او کاری نخواهد داشت.

خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با توصیه مؤکد رهبر انقلاب به فعالان سیاسی، مسئولان «صاحبان نفوذ و قدرت» درباره مراقبت شدید از خود در مقابل انحراف و فساد پذیری ادامه یافت.

ایشان سهل انگاری در مقابل لغزشها و انحرافات کوچک را زمینه ساز انحرافات بزرگ و سقوط نهایی خواندند و با استناد به آیات قرآنی خاطرنشان کردند: لغزشها تدریجاً انسان را از درون فاسد می کند و این فساد به انحراف در عمل و گاه به انحراف در عقیده منجر می شود بنابراین همه باید ضمن رعایت تقوا مراقب یکدیگر از جمله اعضای خانواده خود باشیم.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه مردم را به موعظه و نصیحت مسئولان توصیه کردند و افزودند: مردم به وسایل و روشهای گوناگون مسئولان را نصیحت کنند تا مبادا آنها دچار لغزش شوند چرا که انحراف و لغزش مسئولان برای نظام، کشور و مردم خطرناکتر است.

ایشان نظام اسلامی را نیز مانند یک فرد در معرض خطر لغزش و انحراف و فساد خواندند و افزودند: اگر همه مراقب نباشیم ممکن است اسم و ظاهر جمهوری اسلامی باقی بماند اما سیرت و رفتار و عملکرد و برنامه های نظام غیر اسلامی شود.

حضرت آیت الله خامنه ای حرکت جامعه و کشور به سمت عدالتخواهی، رفتار و اخلاق دینی، "رشد فکری و علمی و صنعتی" در فضای آزادی، و ایستادگی مقتدرانه در مقابل "دشمنان و جبهه ظلم بین المللی" را از جمله نشانه های سلامت و دوری نظام از فساد و بیماری دانستند.

ایشان افزودند: مردم بیدار باشند و بدانند اگر مسیر حرکت جامعه و نظام غیر از این باشد و مسائلی نظیر شکاف عظیم طبقاتی، استفاده از آزادی در جهت فساد و فحشا، و احساس ضعف و عقب نشینی در مقابل زورگویان جهانی به وجود آید اینها نشانه بیماری نظام اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی پیگیری جدی مبانی و شعارهای حضرت امام خمینی را علاج مشکلات و تضمین کننده ادامه "پیشرفت و عزت و افتخار ملی" دانستند و افزودند: دشمن همچنان که در بلواهای پس از انتخابات روشن تر شد در صدد ضربه زدن به پشتوانه مردمی نظام است و همه باید مراقب باشیم.

ایشان مشارکت 85 درصدی و حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات 22 خرداد را جلوه زیبای اعتماد مردم به نظام خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن و متأسفانه برخی در داخل کشور این حقیقت را نادیده می گیرند و از بی اعتمادی مردم سخن می گویند اما انشاء الله همه خواهند دید که در انتخابات سالهای آینده نیز مردم با وجود تلاشهای اخیر دشمنان و "غافلان و بیخبران داخلی" حضوری قوی و مستحکم خواهند داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای وجود دوست و دشمن را برای هر حکومتی مسئله ای طبیعی و عادی دانستند و افزودند: هیچ حکومتی در جهان نیست که مردم داخل یا خارج آن کشور همه با او خوب یا همه با آن بد باشند همانطور که در طول تاریخ نیز هر حکومتی مخالفان و موافقانی داشته است و مهم این است که دقت شود مخالفان و موافقان هر حکومت چه کسانی هستند.

ایشان مخالفت غارتگران و استعمارگران بین المللی از جمله آمریکا و انگلیس و دشمنی صهیونیستهای خبیث با ایران را یادآوری کردند و افزودند: این مخالفتها مایه افتخار ملت است و نباید کسی را بترساند و یا به تسلیم در مقابل دشمن بکشاند ضمن اینکه ملتهای مؤمن و استقلال طلب در سراسر جهان و سیاستمداران مستقل هوادار این ملت و این نظامند و این صف بندی نشان دهنده حقانیت جمهوری اسلامی است.

رهبر انقلاب اسلامی کشور و آینده درخشان آن را متعلق به نسل جوان دانستند و افزودند: جوانان عزیز باید با هوشیاری و احساس مسئولیت برای استمرار و تکمیل این نظام تلاش کنند چرا که اقتدار علمی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و بین المللی نظام اسلامی مایه عزت و افتخار همه ملت بویژه جوانان پر نشاط کشور بوده و خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان خطبه دوم نماز جمعه، هوشیاری همگانی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: مردم مراقب باشند که برخی با تحرکاتی که در ده سال گذشته هم گاهی انجام داده اند اما با هوشیاری مردم مهار شده است برای ملت یک جمهوری اسلامی تقلبی درست نکنند و شعارهای همیشه جذاب و پر طراوت و پرثمر امام و انقلاب را تضعیف نسازند.

رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز همچنین با گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله طالقانی و شهید آیت الله مدنی افزودند: یاد این دو مرد بزرگ با تاریخ نماز جمعه ایران پیوند خورده است و خدمات آنان در حافظه مردم و تاریخ ایران فراموش نخواهد شد.

