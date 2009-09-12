سجادی در گفتگو با مهر: توصیه های رهبرانقلاب نقشه راه دولت است/ دولت نقد نخبگان را بپذیرد

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب و با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب در خصوص عمل به سند چشم انداز 20 ساله، اظهار داشت: دولت نهم برخی از بخشهای سند چشم انداز را انجام نداده و در حال حاضر 4 سال از زمان این برنامه گذشته است.

وی افزود: البته شاید دولت در بخش هایی از این برنامه مانند تولید علم و فن آوری حرکت کرده باشد اما این برنامه دارای فصلهای مختلفی است.

سجادی با بیان اینکه 5 مورد از توصیه های رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی است، گفت: هدفمند کردن یارانه ها باید در قالب توجه به عدالت محوری و توجه به اقشار ضعیف صورت بگیرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین با اشاره به بخشی از سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر "استقبال از نقدهای خیرخواهانه " ، تصریح کرد: معظم له تاکید کردند که نخبگان دارای ذهن خلاق و فعال هستند و توجه به نقدها به نفع دولت است.

وی ادامه داد: اگر نخبگان برنامه های دولت را نقد کنند ، دولت می تواند از این نقدها در جهت بهبود روش های خود استفاده نماید کما اینکه رئیس جمهور هم اعلام کرده است که از نقدها استفاده می کند.

سجادی همچنین در خصوص پیشنهاد "الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت" گفت: گاه مشاهده شده که برخی در مسائل اجتماعی از الگوهای غربی استفاده می کنند لذا می طلبد که در ابعاد مختلف الگوهای بومی داشته باشیم و این الگو بر اساس مولفه های فرهنگی ایرانی و آنچه که مردم ما به آن معتقدند تدوین شود .

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: دولت می تواند با جذب نخبگان در این راستا بهترین استفاده را بکند.

وی با بیان اینکه اکنون انتظاراتی که از دولت دهم می رود بیشتر از دولت نهم است، گفت: توصیه های رهبر معظم انقلاب در ابتدای کار دولت دهم می تواند باعث کارآمدی آن شود.

سجادی همچنین در پاسخ به این سئوال که دولت نهم به چه میزان در بعد توجه به انتقادات موفق عمل کرده است، تصریح کرد: رئیس جمهور در ملاقاتها سعی می کردند ، پیشنهادات را یادداشت کنند و از آنها استفاده نمایند اما اینکه تا چه اندازه در این خصوص موفق عمل کرده اند نیاز به بررسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در هر حال دولت دهم باید بیشتر از گذشته به نقدها توجه داشته باشد.



