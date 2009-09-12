فشار غرب به کشورهای حاشیه خزر برای جلوگیری از تشکیل اوپک گازی

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم حضور ایران در اجلاس چهارجانبه خزر، به پیشنهاد تشکیل یک اوپک گازی که در سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است اشاره کرد .

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ایجاد یک انسجام در بین کشورهای تولیدکننده گاز بوده است ، عنوان کرد: درحقیقت ایران در پی تشکیل بازار مشترکی از سوی این کشورها بوده به گونه ای که این کشورها بدین وسیله بتوانند ازمحصولات خود در بازار جهانی دفاع کرده و یک حرکت هماهنگ را در این بازار دنبال کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد : برای شکست پیشنهاد ایران تلاشهای زیادی از سوی اروپا و آمریکا صورت گرفت تا کشورهای تولید کننده گاز را از انسجام و تشکیل اوپک گازی باز دارند به گونه ای که آنان را وارد معاملات بین المللی پیچیده ای کنند تا از این طریق فعالیتشان در این رابطه محدود شود.

وی افزود: بر این اساس یکی از عمده ترین مسائلی که اروپایی ها وآمریکایی ها بر روی آن انگشت گذاشته اند موضوع انتقال گاز از تولیدکنندگان به کشورهای اروپایی وآسیای جنوب شرقی است، چرا که هم درمعادلات سیاسی-اقتصادی منطقه چه به لحاظ امنیت منطقه وچه به لحاظ سرمایه گذاری اقتصادی منطقه ای تاثیر دارد وهم در معادلات بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه یکی از منابع مهم گازی کشورمان دریای خزر است، تصریح کرد: به نظر می رسد که اروپایی ها در تلاش هستند تا کشورهای شرقی همچون روسیه را وارد فاز معاملات جدیدی کنند که از طرفی منافع بیشتری عاید این کشور شود واز سویی دیگر روسیه نیز بدینوسیله در جهت عدم تشکیل اوپک گازی از ایران فاصله بگیرد تا در منطقه دربرابر منافع ایالات متحده قرار نگیرد.

وی برگزاری اجلاس خزر را بدون حضور ایران در این راستا و به نوعی برای مواجهه کشورهای آسیای میانه با ایران دانست به گونه ای که حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در بالکان و اروپا کاهش یابد .

ترقی تصریح کرد: طبیعتا در قبال چنین تصمیماتی که مغایرتوسعه هژمونی ایران در منطقه است، جمهوری اسلامی ایران هم به مخالفت شدید برمی خیزد.

وی با اشاره به نقاط آسیب پذیر روسیه در مسائل اقتصادی، عنوان کرد: به دلیل اینکه روسیه در موضوعات اقتصادی نقاط آسیب پذیری دارد، در چنین مسائلی بصورت انفعالی وارد می شود به گونه ای که به دلیل منافع مادی موقت از بسیاری از منافع دراز مدت خود در منطقه که از جمله آنها ارتباط دو سویه با جمهوری اسلامی ایران است به راحتی می گذرد.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه چنین مسائلی ناشی از ضعف رئیس جمهور جدید روسیه در تصمیم گیری هاست، یادآورشد: در زمان پوتین این ضعف نشان دادن ها کمتر بود اما الان بدلیل فشار غرب بر روسیه و معاملات پشت پرده این کشور با آنها این ضعف ها بیشتر شده است.

وی معتقد است: در کنارتهدیدی که از سوی روسیه درخصوص رژیم حقوقی دریای خزرمتوجه ما است، فرصتی هم از سوی این کشور دارا هستیم به نحوی که روسیه می تواند در برابر تحریمهایی که آمریکا واروپا قصد دارند علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت به تصویب برسانند، پافشاری نماید.

ترقی در پایان به مهر گفت: باید با احتیاط بیشتری در برابر چنین مسائلی موضع گیری نمائیم به گونه ای که سعی کنیم که منافع جمهوری اسلامی ایران را از راه گسترش فعالیت دیپلماتیک ومذاکره در منطقه دنبال کنیم.



