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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

اسقفهای کاتولیک با ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس مخالفت کردند

اسقفهای کاتولیک با ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس مخالفت کردند

اسقفهای کاتولیک سوئیس به دسته مخالفان ممنوعیت ساخت مناره در مساجد پیوسته و از رأی دهندگان به ستادهای جناح راستی خواستند با ممنوعیت ساخت مناره در کشور مخالفت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنفرانس اسقفهای سوئیس طی بیانیه ای اعلام کردند: ممنوعیت کلی ساخت مناره به تلاشهای مبرم برای ایجاد رویکردهای دو طرفه گفتگو و احترام لطمه می زند.

رأی دهندگان سوئیس ماه آینده در رفراندومی که از سوی حزب مردم سوئیس حزب جناح راستی این کشور تشکیل می شود به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت ساخت مناره رأی می دهند.

این حزب با جمع کردن بیش از 100 هزار امضا براساس قانون اساسی می تواند موضوع مدنظر خود را به رفراندوم بگذارد و همچنین مدعی شده مناره برای نیایش و نماز خواندن ضروری نیست و تنها نمادی از شرع اسلام در نظر گرفته می شود که با نظام حقوقی سوئیس تطابق ندارد.

سازمان عفو بین الملل نیز پیشتر این امر را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده بود که این اقدام با هدف به دست آوردن منافع سیاسی و ترویج بیگانه هراسی صورت می گیرد.

اسقفهای کاتولیک هشدار دادند که ممنوعیت مناره، ناقض اصول دموکراتیک سوئیس است. آنها همچنین گفتند درحالی که اسقفها و شهروندان از این امر ابراز مسرت می کنند که هیچ ماده خاصی در رابطه با دین در قانون اساسی وجود ندارد و امیدوارند که هیچ قانون جدیدی نیز در این رابطه در قانون اساسی اضافه نشود.

در بیانیه کنفرانس اسقفهای کاتولیک آمده است: درخواست ما برای رد این فراندوم براساس ارزشهای مسیحی و اصول دموکراتیک کشور است.

ممنوعیت مناره پیشتر مورد انتقاد شدید شورای ادیان سوئیس که دربرگیرنده رهبران مسلمان، مسیحی و یهودی است قرار گرفته و طی بیانیه ای یادآور شد: برای اعضای جامعه دینی ساختمانهای دینی تنها اماکنی برای گردهمایی نیستند بلکه نمادی از دین آنها و تجلی تکریم آنها نسبت به خداوند هستند از این رو در نظر بسیاری از مسلمانان مساجد باید مناره داشته باشند. ممنوعیت مناره می تواند به این افراد صدمه بزند و کرامت و حقوق اولیه آزادی دینی آنها را نقض کند.

درحال حاضر دو مسجد با مناره در این کشور اروپای مرکزی وجود دارد که در ژنو و زوریخ مستقر هستند، اما طنین اذان مسلمانان از این مناره ها به گوش نمی رسد.

حدود 350 هزار مسلمان در میان جمعیت 4/7 میلیون سوئیس زندگی می کنند که این میزان اسلام را به دومین دین کشور پس از مسیحیت تبدیل کرده است.

کد مطلب 945708

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