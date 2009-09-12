اسقفهای کاتولیک با ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنفرانس اسقفهای سوئیس طی بیانیه ای اعلام کردند: ممنوعیت کلی ساخت مناره به تلاشهای مبرم برای ایجاد رویکردهای دو طرفه گفتگو و احترام لطمه می زند.

رأی دهندگان سوئیس ماه آینده در رفراندومی که از سوی حزب مردم سوئیس حزب جناح راستی این کشور تشکیل می شود به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت ساخت مناره رأی می دهند.

این حزب با جمع کردن بیش از 100 هزار امضا براساس قانون اساسی می تواند موضوع مدنظر خود را به رفراندوم بگذارد و همچنین مدعی شده مناره برای نیایش و نماز خواندن ضروری نیست و تنها نمادی از شرع اسلام در نظر گرفته می شود که با نظام حقوقی سوئیس تطابق ندارد.

سازمان عفو بین الملل نیز پیشتر این امر را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده بود که این اقدام با هدف به دست آوردن منافع سیاسی و ترویج بیگانه هراسی صورت می گیرد.

اسقفهای کاتولیک هشدار دادند که ممنوعیت مناره، ناقض اصول دموکراتیک سوئیس است. آنها همچنین گفتند درحالی که اسقفها و شهروندان از این امر ابراز مسرت می کنند که هیچ ماده خاصی در رابطه با دین در قانون اساسی وجود ندارد و امیدوارند که هیچ قانون جدیدی نیز در این رابطه در قانون اساسی اضافه نشود.

در بیانیه کنفرانس اسقفهای کاتولیک آمده است: درخواست ما برای رد این فراندوم براساس ارزشهای مسیحی و اصول دموکراتیک کشور است.

ممنوعیت مناره پیشتر مورد انتقاد شدید شورای ادیان سوئیس که دربرگیرنده رهبران مسلمان، مسیحی و یهودی است قرار گرفته و طی بیانیه ای یادآور شد: برای اعضای جامعه دینی ساختمانهای دینی تنها اماکنی برای گردهمایی نیستند بلکه نمادی از دین آنها و تجلی تکریم آنها نسبت به خداوند هستند از این رو در نظر بسیاری از مسلمانان مساجد باید مناره داشته باشند. ممنوعیت مناره می تواند به این افراد صدمه بزند و کرامت و حقوق اولیه آزادی دینی آنها را نقض کند.

درحال حاضر دو مسجد با مناره در این کشور اروپای مرکزی وجود دارد که در ژنو و زوریخ مستقر هستند، اما طنین اذان مسلمانان از این مناره ها به گوش نمی رسد.

حدود 350 هزار مسلمان در میان جمعیت 4/7 میلیون سوئیس زندگی می کنند که این میزان اسلام را به دومین دین کشور پس از مسیحیت تبدیل کرده است.