به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوومیدانی کشورمان امروز شنبه در ادامه دومین دوره رقابت های پارالمپیک جوانان در توکیو با کسب 9 مدال طلا و سه نقره به کار خود پایان داد.

بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: نمایندگان کشورمان در این رقابت ها عملکرد فوق العاده ای داشتند که این نشان می دهد اردوهایی که پشت سرگذشته اند تا چه حد در سطح کیفی آنها تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: دو و میدانی کاران ما در رقابت های آیواس سوییس و جهانی زیر 23 ساله ها شرکت کرده بودند و از آمادگی بالایی برای حضور در این رقابت ها برخوردار بودند اما به جرات باید بگویم که رکوردهای آنها بهتر از گذشته است.

دومین دوره رقابت‌های پارالمپیک جوانان (TOKYO 2009 Asian Youth Para Games ) از 18 شهریورماه با حضور نزدیک به یک هزار ورزشکار از 33 کشور آسیایی در 2 رده سنی 14 تا 16 سال و 17 تا 19 سال در توکیو آغاز شده است.

ژاپن میزبان این رقابت‌ها با 218 ورزشکار بیشترین تعداد شرکت کننده در این مسابقات را دارد و مالزی و ایران به ترتیب با 84 و 51 ورزشکار در مکان‌های دوم و سوم هستند.

کاروان ورزشی ایران تحت عنوان کاروان رمضان در این رقابت‌ها شرکت کرده است.