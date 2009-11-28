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۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

توزیع عادلانه امکانات آموزشی-5

لزوم توجه به دانشگاهها بر اساس جایگاه علمی آنها

لزوم توجه به دانشگاهها بر اساس جایگاه علمی آنها

رئیس دانشگاه الزهرا تهران گفت: عدالت آموزشی این است که به هر دانشگاهی با توجه به جایگاهی که در آن قرار گرفته رسیدگی شود.

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدالت بدین معناست که هر چیزی باید در جای خود قرار داشته باشد و به هر دانشگاهی با توجه به جایگاهی که در آن قرار گرفته رسیدگی شده و امکانات ارائه شود.

وی افزود: دانشگاه الزهرا با توجه به شرایط خاصی که دارد و با در نظر گرفتن این که از همان ابتدای امر بودجه کمی به عنوان پایه برایش در نظر گرفته شده نیازمند رسیدگی و توجه ویژه ای است.

رئیس دانشگاه الزهرا تهران گفت: هم اکنون طرح ها و پروژه های عمرانی متعددی در این دانشگاه در حال اجراست که برای به پایان رساندن و بهره برداری از این پروژه های ضروری لازم است که به ما کمک بهتری صورت بگیرد.

کد مطلب 945716

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