لزوم توجه به دانشگاهها بر اساس جایگاه علمی آنها

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدالت بدین معناست که هر چیزی باید در جای خود قرار داشته باشد و به هر دانشگاهی با توجه به جایگاهی که در آن قرار گرفته رسیدگی شده و امکانات ارائه شود.

وی افزود: دانشگاه الزهرا با توجه به شرایط خاصی که دارد و با در نظر گرفتن این که از همان ابتدای امر بودجه کمی به عنوان پایه برایش در نظر گرفته شده نیازمند رسیدگی و توجه ویژه ای است.

رئیس دانشگاه الزهرا تهران گفت: هم اکنون طرح ها و پروژه های عمرانی متعددی در این دانشگاه در حال اجراست که برای به پایان رساندن و بهره برداری از این پروژه های ضروری لازم است که به ما کمک بهتری صورت بگیرد.