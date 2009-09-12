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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

مراسم چهلمین روز شهادت سید الاسرای ایران برگزار می‌شود

مراسم چهلمین روز شهادت اسوه ایثار و مقاومت، سید الاسرای ایران، شهید سرلشکر خلبان حسین لشکری با حضور مقامات لشکری و کشوری روز پنجشنبه هفته جاری در ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی کاشانی معاون فرهنگی و روابط عمومی اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی بااعلام این خبر به برنامه های روابط عمومی نیروی هوایی ارتش در بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر لشکری اشاره کرد و گفت: تهیه ویژه نامه شهید لشکری، ساخت تندیس بزرگ آن شهید بزرگوار و چاپ خاطرات چاپ نشده از او برنامه های روابط عمومی نیروی هوایی در بزرگداشت شهید لشکری است.

وی از عموم مردم شهید پرور ایران اسلامی خواست تا در مراسم چهلمین روز شهادت شهید سرلشکر حسین لشکری و پاسداشت مقام شامخ او که با حضور مقامات لشکری و کشوری روز پنجشنبه 26/6/88 ساعت 9 صبح در مسجد النبی (ص) ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار می شود شرکت کنند.

کد مطلب 945730

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