به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی کاشانی معاون فرهنگی و روابط عمومی اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی بااعلام این خبر به برنامه های روابط عمومی نیروی هوایی ارتش در بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر لشکری اشاره کرد و گفت: تهیه ویژه نامه شهید لشکری، ساخت تندیس بزرگ آن شهید بزرگوار و چاپ خاطرات چاپ نشده از او برنامه های روابط عمومی نیروی هوایی در بزرگداشت شهید لشکری است.

وی از عموم مردم شهید پرور ایران اسلامی خواست تا در مراسم چهلمین روز شهادت شهید سرلشکر حسین لشکری و پاسداشت مقام شامخ او که با حضور مقامات لشکری و کشوری روز پنجشنبه 26/6/88 ساعت 9 صبح در مسجد النبی (ص) ستاد نیروی هوایی ارتش برگزار می شود شرکت کنند.