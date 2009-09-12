حضور 104 آسیب دیده کهریزک در دادسرا / دستگیری 7 مقام انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکرالله بهرامی صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دادستان نظامی تهران که با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد در جمع خبرنگاران به پرونده بازداشتگاه کهریزک اشاره کرد و گفت: این پرونده با جدیت دنبال می شود و از کسانی که در این قضیه آسیب دیده اند دعوت کردیم تا مسائل خود را عنوان کنند و اگر شکایتی دارند شکایت خود را مطرح نمایند که باید گفت تا سه روز پیش 104 نفر از کسانی که در این ارتباط آسیب دیده بودند در دادسرا حاضر شدند که در حدود 15 نفر به عنوان گواه مسائلشان را مطرح کردند و 90 نفر نیز اعلام شکایت نمودند.

وی در ادامه تصریح کرد: متهمین پرونده احضار شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد و تا روز چهارشنبه گذشته هفت نفر از متهمان بازداشت شده اند.

دادستان نظامی تهران ابراز امیدواری کرد: تحقیقات این پرونده به پایان برسد و ما بتوانیم پرونده ها را برای دادگاه آماده کنیم.

تا سه روز پیش 104 نفر از کسانی که در این ارتباط آسیب دیده بودند در دادسرا حاضر شدند که در حدود 15 نفر به عنوان گواه مسائلشان را مطرح کردند و 90 نفر نیز اعلام شکایت نمودند حجت الاسلام بهرامی

بهرامی در پاسخ به این سئوال که آیا هفت نفر بازداشتی از نیروی انتظامی هستند گفت: اینان کسانی هستند که در رابطه با کهریزک نقش داشتند. وی در مورد رسیدگی به اتهامات قضات متخلف در این پرونده گفت: اتهام قضات در مرحله اول در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود. دادستان نظامی تهران در مورد پرونده کوی دانشگاه نیز گفت: تحقیقات مفصلی در مراجع ذیربط در این مورد انجام شده است و نتایج آن را به قوه قضائیه ارسال کرده اند و فکر می کنم امروز نتایج این تحقیقات به سازمان قضایی نیروهای مسلح واصل شود و ما کارمان را بعد از اینکه نتیجه تحقیقات به سازمان آمد ادامه می دهیم.

بهرامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا آزادی مسئول بازداشتگاه کهریزک تایید می شود یا خیر گفت: وی که از مقامات انتظامی است هنوز در بازداشت به سر می برد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مشخص است تحقیقات در چه زمان به پایان می رسد گفت: در رابطه با انجام تحقیقات و اتمام آن نمی توان روزی را مشخص کرد اما بنا داریم کار را با سرعت انجام دهیم

بهرامی در پاسخ به این سئوال که آیا دادگاه مربوط به پرونده بازداشتگاه کهریزک علنی خواهد بود گفت: رئیس دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد و قاضی باید تشخیص دهد که دادگاه علنی باشد یا غیر علنی.

رسیدگی به تخلفات سه قاضی مرتبط با حوادث اخیر

در ادامه دادستان انتظامی قضات نیز در جمع خبرنگاران درباره رسیدگی به تخلفات سه قاضی در ارتباط با حوادث پس از انتخابات گفت: تقاضای تعقیب انتظامی این سه قاضی در دست جریان است و فعلا به نظر نهایی نرسیده است و باید گفت پرونده این سه نفر قاضی متخلف اگر قابل تعقیب باشد درخواست تعلیق می شود و در حال حاضر نیز این قضات سرخدمتشان هستند و پرونده در حال رسیدگی است و بعد از آنکه به اظهارنظر نهایی رسید تصمیمگیری می شود.