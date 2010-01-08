برآورد مالی دانشگاه خواجه نصیر برای اجرای طرح تجمیع

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حالت جزیره ای دارد و در سطح شهر تهران پراکنده است.

وی افزود: مجموع 13 خوابگاه و 7 پردیس نیاز به نگهبانی و تمهیدات لازم جهت تردد در 20 نقطه مختلف شهر دارد که بخش اعظم بودجه ما به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: به همین دلیل نمی توان این دانشگاه را با دانشگاههای دیگر یکسان دانست و امکانات آموزشی همسطح با دانشگاههای دیگر برای این دانشگاه در نظر گرفت.

وی افزود: مفهوم عدالت برای دانشگاههایی که نیازمند طرح توسعه هستند با دانشگاههایی که از یک ثبات نسبی برخوردارند تفاوت دارد. در واقع دانشگاه خواجه نصیر شرایط خاص و منحصر به فردی دارد و نمی توان آن را با دانشگاههای دیگر مقایسه کرد.