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۱۸ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

بطحایی به مهر خبر داد:

برآورد مالی دانشگاه خواجه نصیر برای اجرای طرح تجمیع

برآورد مالی دانشگاه خواجه نصیر برای اجرای طرح تجمیع

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با اظهار امیدواری نسبت به اجرای طرح تجمیع این دانشگاه گفت: بودجه لازم برای اجرای طرح تجمیع دانشگاه خواجه نصیر چهار برابر بودجه فعلی دانشگاه است.

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حالت جزیره ای دارد و در سطح شهر تهران پراکنده است.

وی افزود: مجموع 13 خوابگاه و 7 پردیس نیاز به نگهبانی و تمهیدات لازم جهت تردد در 20 نقطه مختلف شهر دارد که بخش اعظم بودجه ما به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت: به همین دلیل نمی توان این دانشگاه را با دانشگاههای دیگر یکسان دانست و امکانات آموزشی همسطح با دانشگاههای دیگر برای این دانشگاه در نظر گرفت.

وی افزود: مفهوم عدالت برای دانشگاههایی که نیازمند طرح توسعه هستند با دانشگاههایی که از یک ثبات نسبی برخوردارند تفاوت دارد. در واقع دانشگاه خواجه نصیر شرایط خاص و منحصر به فردی دارد و نمی توان آن را با دانشگاههای دیگر مقایسه کرد.

کد مطلب 945738

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