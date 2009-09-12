غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب درباره جذب حداکثری و دفع حداقلی جریانات سیاسی اظهار داشت: این جمله شباهت بسیاری به جمله شهید بهشتی دارد که به "جاذبه در حد اعلی و دافعه در حد ضرورت " اشاره کرده اند و در این راستای مشی حضرت علی (ع) تعریف شده است .

وی با بیان اینکه شهید مطهری هم در کتاب جاذبه و دافعه خود همین موضوع را مطرح کرده اند، افزود: همه این مسائل در یک جهت و از آموزه های معارف اسلامی به دست می آید.

میدان گفتگو برای صاحبان اندیشه باز باشد

مصباحی مقدم همچنین در خصوص راهکارهای جذب حداکثری و دفع حداقلی به باز گذاشتن میدان گفتگو و نقد اشاره کرد و گفت: اگر این باب باز باشد همه صاحبنظران نظرات خود را بیان می کنند زیرا در تضارب آراست که نظر برتر غالب می شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: هیچ دولت و حکومتی از ممانعت از اظهار نظر صاحبان اندیشه سود نمی برد بلکه با این روش تنها خود را از دست یافتن به بهترین راه ها محروم می سازد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم می فرماید،"بشارت بده به کسانی که سخنان را می شنوند و بهترین را برمی گزینند و از آن پیروی می کنند ، اینان کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت کرده و خردمندان هستند" لذا مقتضای خرد و هدایت الهی گوش دادن به دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان است.

ما اکنون در شرایط جذب حداکثری قرار نداریم بلکه با توجه به فتنه ای که پدید آمده، احیانا روند دیگری طی شده و جذب حداکثری صورت نگرفته است به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب به جذب حداکثری توصیه کرده اند

مصباحی مقدم همچنین گفت: البته معنای این سخن گوش دادن به افسانه ها، حرفهای باطل و مطالبی که انحرافی بودن آنها روشن است، نیست چرا که این اقتضای خردمندی است.

نماینده مردم تهران افزود: آنجایی که انسان احتمال دهد ، صاحبان اندیشه دارای نظر و سخن خوبی هستند ، شنیدن نظر آنان به رشد علم، فکر و ارتقای تصمیم گیری کمک می کند.

وی ادامه داد: از همین باب است که حضرت علی (ع) در روایتی فرمودند: کسی که با مردان صاحبنظر مشورت کند در عقل آنان شریک شده و کسی که استبداد رای داشته باشد هلاک می شود لذا این امر نیز یکی از راهکارهای بالابردن جاذبه است.

تسامح و سعه صدر حکومت لازمه جذب گروه های سیاسی است

مصباحی مقدم همچنین تسامح را یکی دیگر از راه های افزایش جذب گروه های سیاسی در نظام برشمرد و گفت: البته در بیان احکام شرعی و حدود الهی تسامح جایز نبوده و قاطعیت لازم است اما می توان در مقابل اشتباهات جزیی مردم تسامح داشت همانگونه که حضرت علی (ع) در نهج البلاغه به این موضوع اشاره می کنند و تسامح در مقابل اشتباهات جزیی مردم را از خصوصیات حاکم می دانند چراکه این موضوع موجب می شود، افرادی که از روی غفلت کاری کرده اند این امید را داشته باشند که با آنان سخت گیری نمی شود.

نماینده مردم تهران در ادامه سعه صدر را از دیگر راهکارهای جذب حداکثری دانست و تصریح کرد: کسی که در مدیریت کلان جامعه قرار می گیرد باید فراخ سینه باشد زیرا سعه صدر خیلی از مسائل را حل می کند .

وی افزود: کسی که در مصدر قدرت قرار گرفته بالاخره در جایگاه اتهام است و اگر بنا باشد بی حوصلگی کند اتهامات می ماسد و روی هم انباشته می شود اما اگر سعه صدر داشته باشد و پاسخگو باشد در این صورت از بسیاری از اتهامات کاسته می شود همانگونه که حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند: جائیکه تصمیمات تو برخلاف تصمیمات مردم است ، به آنان توضیح بده زیرا این روش باعث می شود که بسیاری از آنان با تو همراه شوند.

فرمان دانستن نظرات ، ریزش حامیان را به دنبال دارد

مصباحی مقدم ادامه داد: توضیح رفتار حاکم یک ضرورت است و جذب حداکثری گروه های سیاسی را موجب می گردد اما اگر حاکمی بگوید ، سخنان من فرمان هستند و باید چشم بسته به آنان عمل شود این اقدام ریزش حامیانش را به دنبال خواهد داشت .

نماینده مردم تهران همچنین از جمله راههای نصیحت دادن مردم به حاکمان را از طریق نامه و یا بیان مشکلات به صورت حضوری دانست و گفت: گاه احتمال دارد مردم بتوانند حضورا مسئولان را ملاقات کنند لذا مردم باید با صراحت حرف خود را بیان کنند زیرا از مناسبات بین حاکم و مردم در نظام اسلامی این است که مردم باید بتوانند راحت سخن بگویند و حاکم نیز باید این اجازه را به آنان بدهد.

وی تاکید کرد: در این راستا نباید محدودیتی برای مردم به وجود آید و مردم هم نباید مراعات کنند چراکه با پاره ای ملاحظات ممکن است حاکم تصور کند که مردم او را در برج عاج می گذارند و نباید نازک تر از گل به او بگویند.

مصباحی مقدم افزود: البته اگر حدود مسائل هم در این بین رعایت شود همواره به نفع خواهد بود.

این نماینده مجلس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند مردم به روشهای گوناگون مسئولان را نصیحت کنند، ادامه داد: تا کنون تذکرات صورت گرفته به دولت از روی دلسوزی بوده و موجب اصلاح امور شده لذا انتقاد خیرخواهانه راه حل را هم بیان می کند اما زبان معارضه زبان گزنده و تخریب است و نشان دهنده یک نوع کینه ورزی و دشمنی است بنابراین اگر بخواهیم از زبان خیرخواهی بگذریم و به زبان دشمنی برسیم نتایج مطلوبی به دست نخواهد آمد.

وی پاسخ به این سئوال که وجود افراد و جریانهای منتقد و صاحب دیدگاه های متفاوت تا کنون به چه میزان به نفع کشور بوده، اضافه کرد: آنچه که به صورت خیرخواهی مطرح شده ؛البته نه همه آن؛ ولی اجمالا مفید بوده است اما گاهی مشاهده شده که مسئولان سعه صدر نداشته و دست به توجیه و فرافکنی می زنند و اشکال را متوجه دیگری می کنند.

نباید به راحتی و سادگی سرمایه های بزرگ نظام را از دست بدهیم

مصباحی مقدم در مجموع بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب را ناظر به آسیب شناسی نظام دانست و به مهر گفت: ما اکنون در شرایط جذب حداکثری قرار نداریم بلکه با توجه به فتنه ای که پدید آمده ، احیانا روند دیگری طی شده و جذب حداکثری صورت نگرفته است به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب به جذب حداکثری توصیه کرده اند.

این نماینده مجلس در ادامه در خصوص دغدغه کنونی طیف های مختلف سیاسی ، تصریح کرد: دغدغه گروه های سیاسی خیرخواه نظام در حال حاضر بازگشت به انسجام و وحدت گروه ها قبل از انتخابات است که منجر به چنین مشارکتی در انتخابات شد اما اکنون این انسجام مخدوش شده که باید به آن بازگردیم.

این عضو جامعه روحانیت مبارز یکی دیگر از دغدغه های کنونی گروه های سیاسی را از دست رفتن سرمایه های بزرگ نظام خواند و گفت: ما نباید به راحتی و سادگی سرمایه های بزرگ نظام را از دست بدهیم زیرا گاه قلمها و سخن ها به سمت دفع کسانی می رود که خیرخواه نظام بوده و هستند و ممکن است اختلاف سلایقی هم داشته باشند، لذا این مسائل نباید به هجمه علیه کسانی که سخنان متفاوتی دارند اما اهدافشان درست است ، منتهی شود.

مصباحی مقدم همچنین خاطرنشان کرد: کسانی که متوجه این خطر هستند باید مواضع خود را به طور شفاف نسبت به نظام توضیح دهند و کمک کنند تا شبهات و سوء برداشتها از بین برود.