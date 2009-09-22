روز ملی و مسابقه بتون برگزار می شود

نیما امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز ملی بتون و مسابقه بتون از سوی انجمن بتون ایران در 7 بخش برگزار می شود، افزود: مسابقه جذب آب و مقاومت الکتریکی، بتون سبک پر مقاومت، قالبهای حجمی یا تخم مرغی(ٍEPD)، ارائه پوستر پایان نامه های کارشناسی ارشد، مسابقات کتبی تکنولوژی بتون و سخنرانی علمی دانشجویان در زمینه بتون از جمله بخشهای این دوره از مسابقات است ضمن آنکه در این دوره بخش جدیدی تحت عنوان "کاربرد بتون در معماری، زیبایی شناسی بتون" نیز برگزار می شود.

وی گفت: این مسابقه در خصوص کاربردهای معماری در ساخت بتون است و شرکت کنندگان با به کاربردن تکنیکهای موجود، باید بتون سازه ای را ارائه دهند که وقتی در کفپوش و یا دیوارها استفاده می شود نیاز به نازک کاری نداشته باشند این بخش در واقع تعامل دانشجویان عمران و معماری را می طلبد.

رئیس کمیته مسابقات بتون به تکنیکهای قابل استفاده در این دوره از مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: حکاکی کردن بر روی بتون (Ingraving)، لکه دار کردن هدفمند بر روی سطح بتون (Stained)، صیقل دادن و پرداخت کردن بتون (Publish)، روکش کردن سطح بتونی بد منظر (Overlay)، بتون دانه نمایان (Exposed Aggregate) و تکنیک پرداخت سطوح بتونی یا بتون تقویت شده از جمله این تکنیکها است.

وی همچنین از برگزاری روز ملی بتون خبر داد و اظهار داشت: روز ملی بتون به مناسبت بزرگداشت احمد حامی 15 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.