  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

بنا در گفتگو مهر:

امیدوارم کشتی فرنگی ایران برای اولین بار روی سکو قرار بگیرد

امیدوارم کشتی فرنگی ایران برای اولین بار روی سکو قرار بگیرد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: امیدوارم امسال در رقابتهای جهانی شرایطی بوجود آید تا تیم ایران برای اولین بار بر روی سکو قرار گیرد.

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران فرنگی کار کشورمان در آستانه رقابتهای جهانی دانمارک همگی در شرایط ایده آلی قرار دارند و با انگیزه بسیار بالا آماده افتخارآفرینی در این رویداد مهم هستند.

دارنده مدال نقره جهان اظهار داشت: هیچ کدام ازکشتی گیران کشورمان در آستانه رقابتهای جهانی دانمارک مصدومیتی جدی ندارند و قرار است از چند روز آینده و در آستانه مسابقات بحث کنترل وزن و قرار گرفتن کشتی گیران در شرایط مسابقه در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فیلم مبارزات حریفان در رقابتهای جهانی دانمارک را بدقت آنالیز می کنیم و در حین تمرینات نکات لازم را به کشتی گیران گوشزد می شود.

بنا تاکید کرد: درحین تمرین حریفان برای ملی پوشان شبیه سازی می شوند و مربیان تیم ملی کشتی در یک تمرین مسابقه ای نکات لازم را به کشتی گیران گوشزد می کنند.

بنا درپایان خاطرنشان کرد: کادر فنی در این مدت تمرینات مناسب را برای کشتی گیران در نظر گرفته است و فدراسیون کشتی امکانات لازم برای ما فراهم کرده است و امیدوارم بتوانیم برای اولین بار بر روی سکو قرار گیریم.

مسابقات کشتی فرنگی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.

کد مطلب 945757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار