امیدوارم کشتی فرنگی ایران برای اولین بار روی سکو قرار بگیرد

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران فرنگی کار کشورمان در آستانه رقابتهای جهانی دانمارک همگی در شرایط ایده آلی قرار دارند و با انگیزه بسیار بالا آماده افتخارآفرینی در این رویداد مهم هستند.

دارنده مدال نقره جهان اظهار داشت: هیچ کدام ازکشتی گیران کشورمان در آستانه رقابتهای جهانی دانمارک مصدومیتی جدی ندارند و قرار است از چند روز آینده و در آستانه مسابقات بحث کنترل وزن و قرار گرفتن کشتی گیران در شرایط مسابقه در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فیلم مبارزات حریفان در رقابتهای جهانی دانمارک را بدقت آنالیز می کنیم و در حین تمرینات نکات لازم را به کشتی گیران گوشزد می شود.

بنا تاکید کرد: درحین تمرین حریفان برای ملی پوشان شبیه سازی می شوند و مربیان تیم ملی کشتی در یک تمرین مسابقه ای نکات لازم را به کشتی گیران گوشزد می کنند.

بنا درپایان خاطرنشان کرد: کادر فنی در این مدت تمرینات مناسب را برای کشتی گیران در نظر گرفته است و فدراسیون کشتی امکانات لازم برای ما فراهم کرده است و امیدوارم بتوانیم برای اولین بار بر روی سکو قرار گیریم.

مسابقات کشتی فرنگی جهان روزهای 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزار می شود.