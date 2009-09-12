۶۳ مدرسه در حاشیه راه های استان کرمانشاه ایمن سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدرضا بنی عامریان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای سال تحصیلی آینده با همکاری پلیس راه، اداره کل راه و ترابری و سازمان آموزش و پرورش 63 باب از مدارس حاشیه راه های استان با پوشش تقریبی دو هزار و 800 دانش آموز با اعتباری بالغ بر 420 میلیون ریال ایمن سازی شده است.

وی از جمله اقدامات انجام شده در این راستا را نصب علائم افقی و عمودی در نزدیکی مدارس حاشیه راه ها، ایجاد طرح گذربان با استفاده از معلمین و دانش آموزان با ارائه لوازم مربوطه و با آموزش های لازم، آموزش فرهنگ ترافیک به دانش آموزان و ارائه لوازم کمک آموزشی عنوان کرد.

بنی عامریان افزود: سال تحصیلی 88-1387 نیز 42 باب از مدارس حاشیه راه های استان با پوشش 2500 دانش آموز ایمن سازی شد.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این اقدامات کاهش چشمگیر تصادفات جاده ای در مناطق نزدیک مدارس حاشیه راه ها را در پی داشته است.