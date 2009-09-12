انتقاد از افراد یا روش ها به معنای مخالفت با مبانی انقلاب نیست

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جذب حداکثری و دفع حداقلی نیروهای انقلاب به عنوان یکی از سیاست های نظام، اظهارداشت: ایشان در این بیانات ملاک ها و شاخص هایی را مشخص نمودند که نظام بر اساس آن نسبت به افراد تصمیم گیری می کند و بر این اساس بعد از سخنان روز گذشته رهبری اگر افراد با مسائل امنیتی کاری نداشته باشند، با مبانی برخورد نکرده و دروغ پراکنی و شایعه افکنی نکنند، جذب نظام خواهند شد.

وی افزود: همه کسانی که این سه مورد را که از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد، انجام ندهند را می توان جذب نظام کرد.

طرح انتقاد و اختلاف سلیقه مورد پذیرش نظام است

ابراهیمی با بیان اینکه در جذب حداکثری و دفع حداقلی از سوی نظام تنها عدم دورغ پراکنی، ورود پیدا نکردن به مسائل امنیتی و برخورد نکردن با مبانی ملاک است، تصریح کرد: قطعا اختلاف در سلیقه و روش و طرح انتقاد از سوی افراد و دیدگاه های مختلف مورد پذیرش نظام است و برای جذب و یا دفع افراد و جریانات ملاک نیست.

این عضو جامعه روحانیت مبارز راهکارهای حفظ افراد و جریانات منتقد و صاحب دیدگاه های متفاوت که به تعبیر رهبر معظم انقلاب به نفع کشور و نظام است را اینگونه بیان کرد: نباید اختلاف در سلیقه را به معنای اختلاف در مبانی بدانیم بلکه باید اختلاف سلیقه ها را تحمل کنیم.

وی ادامه داد: طرح انتقادات از سوی افراد و جریانات مختلف را نباید به معنای برخورد با مبانی، ایجاد ناامنی و شایعه پراکنی دانست، بلکه باید آن را پذیرفت ودر صورت وارد بودن با بررسی آن نسبت به آسیب شناسی اقدامات و برنامه ها عمل کرد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور با اشاره به اینکه بعضی ها توقع دارند که هیچ سخنی در مورد کارهای آنان گفته نشود و هیچ انتقادی نسبت به عملکرد و برنامه های آنان مطرح نگردد، گفت: اینطور که نمی شود، در یک جامعه پویا همواره باید انتقادات مطرح شود. همواره اشخاصی که در جامعه خود و نسبت به مسائل آن احساس مسئولیت می کنند نسبت به مسائل انتقاد می کنند.

وی تاکید کرد که در مقابل انتقاداتی که مطرح می شود اگر جواب داریم باید به روشنی پاسخ بدهیم و اگر جوابی برای انتقاد منتقدان نداریم باید از آنان عذرخواهی کرده و با وارد دانستن انتقاد آنان، نسبت به برطرف نمودن موضوع قابل انتقاد اقدام کنیم.

پویایی جامعه مستلزم پذیرش اندیشه های مختلف است

ابراهیمی با تاکید بر اینکه نباید از تضارب افکار و ابراز اندیشه ها و دیدگاه های متفاوت در جامعه هراس داشته باشیم، خاطر نشان کرد: طبیعی است که در یک جامعه آزاد اندیش و بهره مند از دموکراسی هر کسی فکری دارد باید بگوید و اگر اختلاف سلیقه ای وجود دارد باید بیان شود، اگر اینگونه نباشد، قطعا جامعه درجا خواهد زد.

وی اضافه کرد: نباید وجود افکار مختلف را در جامعه حمل بر غرض آنان کنیم؛ چون اگر چنین شود جامعه تکامل نخواهد یافت.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای تکامل جامعه باید وجود اندیشه های مختلف را بپذیریم و اگر چنین شود رشد و پویایی را در کشور و جامعه شاهد خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به پیروزی های و فتوحات مسلمانان در صدر اسلام که از دروازه های اروپا تا چین امتداد داشته است، خاطر نشان کرد: آنچه در آن دوران باعث پیروزی مسلمانان و کسب فتوحات بسیار از سوی آنان شد، وجود اندیشه های مختلف و پذیرش آن در جامعه اسلامی آن دوران، انتقاد پذیری و شنیدن حرف و نظرات مختلف بود.