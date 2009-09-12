آغاز اردوی تدارکاتی شمشیربازان اسلحه اپه و فلوره

به گزارش خبرگزاری مهر، این شمشیربازان به مدت هفت روز برای حضور هر چه قوی تر در رقابتهای کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی آنتالیا (ترکیه) در سالن شمشیربازی آکادمی ملی المپیک به تمرین می پردازند.

به گفته مسئولان برگزار این اردو مرور تکنیک و تاکتیک های شمشیربازی و برگزاری مسابقات درون اردوی از برنامه های تمرینی این شمشیربازان در اردوی اخیر خواهد بود. در این اردو فرهاد رضایی به عنوان مربی اسلحه اپه و کیومرث طلوعی به عنوان مربی اسلحه فلوره حضور خواهند داشت.

اسامی دعوت شدگان به این اردو به این شرح است:

اسلحه اپه : محمد رضایی از اصفهان، علی یعقوبیان از خراسان رضوی، حامد صداقتی از تهران، سید صادق عابدی از مازندران، علی منتظریانی از کرمانشاه، محمد تقوی از مازندران، مهدی اعلایی از خراسان رضوی

اسلحه فلوره: جواد رضایی از اصفهان، شروین طلوعی از اصفهان، حمید نجفی از یزد، محمد حسین ابراهیمی از تهران، وحید ذوالفقاری از یزد، حامید صیاد قنبری از تهران، امید زمانی از اصفهان.