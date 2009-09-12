نمایشگاه کتاب فرانکفورت به خواسته چین تن در داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پس از تهدید دولت چین مبنی بر حضور نیافتن این کشور در صورت دعوت از دو تن از فعالان سیاسی مهاجر گردانندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت مجبور شدند به این خواسته تن در دهند.‌



بی لینگ نویسنده، شاعر و مقاله نویس که در سال 2000 به جرم انتشار غیرقانونی مجله‌اش بازداشت شد می‌گوید: مسئولان باید دلایل روشنی ارائه کنند که چرا من نباید اجازه بیان افکارم را داشته باشم و چرا نباید در نمایشگاهی که قرار است ادبیات چینی موضوع اصلی آن باشد حضور پیدا کنم.



بی لینگ که هم اکنون در آمریکا به سر می‌برد می‌گوید که توقع دارد به این سوالاتش پاسخ داده شود. وی می‌گوید من احساس می‌کنم که این شرم‌آور است اگر نمایشگاه کتاب فرانکفورت بگوید ما روی این مسائل اختیار و کنترلی نداریم. آنها تصمیم گرفتند که امسال کشور چین مهمان این نمایشگاه باشد و این وضعیتی بغرنج به وجود می‌آورد اما بعضی قوانین را مثل آزادی بیان نمی‌توان نادیده گرفت .



مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت با تایید خبر حذف "دای کینگ" و "بی لینگ" به درخواست کمیته سازماندهی چینی عنوان کرد: ما تحت شرایط دشواری و بعد از مشاوره با شرکای کاری خود به این امر تصمیم گرفته‌ایم و به این خاطر بوده که گفتگوها به نتیجه برسد نه اینکه منتفی شود.



یورگن بوس همچنین تاکید کرد که نمایشگاه کتاب فرانکفورت اجازه نمی‌دهد که توسط هر کس و هر نهادی تحت فشار قرار گیرد و به عنوان بخشی از صنعت چاپ و نشر آلمان و جهان به معنای آزادی بیان در رسانه‌ها و مطبوعات معتقد است.