صرفه جویی 50 درصدی آب با اجرای روش خشکه کاری در کشت برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خانکشی پور اجرای طرح بررسی خشکه کاری بر رشد و عملکرد برنج توسط محققان این موسسه را موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: این طرح با هدف مقابله با کم آبی و جلوگیری از کاهش سطح کشت برنج در برخی استانهای برنج خیز کشور اجرا شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، طرح بررسی خشکه کاری به صورت تحقیقاتی در سه استان انجام شده است، اظهار داشت: به رغم کاهش مصرف آب در این روش، عملکرد تولید برنج تغییری نداشته است.

خانکشی پور، به کارگیری روشهای مختلف در کشت برنج با توجه به چالش های مربوط به تغییرات جهانی آب و هوا و خشکسالی در کشور را ضروری خواند و گفت: طی چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و کم آبی، بیش از50 درصد شالیزارها در استانهای برنج خیز به غیر از استان گیلان و مازندران از کشت خارج شده است.

به گفته وی، یک سوم شالیزارها در استان گیلان، یک سوم دراستان مازندران و مابقی در16 استان برنج خیز کشور واقع شده است که اغلب با کم آبی مواجه هستند.

خانکشی پور در مورد ارقام مناسب برای روش خشکه کاری ابراز داشت: در حال حاضر روش خشکه کاری بر روی رقم بوی هاشمی اجرا شده، اما برای نهادینه کردن این روش نیاز به توسعه ارقام است.

وی در خصوص روش خشکه کاری نیز اذعان داشت: در این روش بذر برنج، نشاء نمی شود و از این رو، میزان آب مورد نیاز در مرحله خزانه کاهش می یابد.

خانکشی پور افزود: از سوی دیگر در کشت مستقیم بذر به صورت فله ای یا ردیفی، نیاز به آبیاری غرقابی نیست و در این مرحله نیز در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی بر نهادینه کردن روش خشکه کاری برنج در برخی استانهای کم آب کشور تایید کرد و گفت: در صورت تهیه دستورالعمل برای این روش، بخش ترویجی آن را در اختیار کشاورزان قرار می دهد.