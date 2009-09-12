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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با کره شمالی

اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با کره شمالی

دولت آمریکا از آمادگی خود برای انجام مذاکرات مستقیم با کره شمالی به امید بازگشت این کشور بر سر میز مذاکرات شش جانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در مطلبی در خصوص اعلام آمادگی دولت اوباما برای انجام مذاکرات مستقیم با کره شمالی نوشت: چنانچه مقامات وزارت خارجه آمریکا از تغییر سیاست واشنگتن در قبال پیونگ یانگ خبر دادند اما این اقدام کوتاه مدت است.

دولت آمریکا در اوایل ماه آگوست اعلام کرد: تنها در صورت بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه حاضر به انجام مذاکرات مستقیم با کره شمالی است.

گفتنی است کره شمالی اوایل ماه آوریل گذشته اعلام کرد دیگر در نشستهای شش جانبه درباره پرونده هسته ای خود شرکت نخواهد کرد، با این حال پیونگ یانگ از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با آمریکا در این مورد خبر داده است. 

کد مطلب 945774

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