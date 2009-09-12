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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

مساجد تجلیگاه وحدت جامعه اسلامی هستند

مساجد تجلیگاه وحدت جامعه اسلامی هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: مساجد به عنوان مهمترین مکان فرهنگی در کشور تجلیگاه وحدت جامعه اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح شنبه در همایش کارگزاران مساجد خراسان جنوبی با بیان اینکه عالیترین نیاز فطری انسانها در مساجد برآورده می شود، افزود: مساجد خانه فرهنگ و کانون نشاط دینی هستند بنابراین کارگزاران مساجد باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که میل مردم برای حضور حداکثری افزایش یابد.

وی گفت: اگر تاریخ اسلام را مرور کنیم، درمی یابیم که سرنوشت حکومت ها و دولت های اسلامی همواره با مسجد گره خورده است و تاریخ اسلام در حقیقت با پیدایش مساجد آغاز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در همه مقاطع تاریخ اسلام، مسجد نمودی ویژه داشته و نقش های مختلفی را ایفا کرده است، خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی مسجد باید به گونه ای باشد که با محوریت امام جماعت تجلیگاه وحدت جامعه باشد.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به کارکردهای مساجد در صدر اسلام گفت: مسجد باید مرکز رویش دینی باشد و نیازهای مردم پیرامون مسجد برطرف شود.

وی با اشاره به اهمیت متولیان مساجد در رونق گرفتن این خانه ‌های عبادت خاطرنشان ‌کرد: امام جماعت، هیئت ‌امناء و خادمین مساجد از ارکان اصلی مساجد بوده که با روی باز و اخلاق حسنه می ‌توانند بهترین تبلیغ را برای جذب جوانان و مومنین انجام دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گشاده ‌رویی و حسن ‌اخلاق را رمز موفقیت فعالیت مساجد برای جذب جوانان برشمرده و اظهار داشت: متولیان مساجد هیچ‌ وقت نباید عصبانی شده و اختلاف سلیقه و عقاید خود را به دیگران منتقل کرده و موجب زدگی مردم از مسجد شوند بلکه باید با سعه‌ صدر و محوریت امام جماعت این مسائل درونی را حل کنند.

حجت الاسلام لطفیان با بیان اینکه نیاز امروز جوامع به مساجد بیشتر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تمام تحولات و رخدادهای عظیم جوامع در مساجد رقم می خورد حفظ جایگاه و شأن این اماکن مقدس ضروری است.

گفتنی است در این همایش ائمه جماعات ، منتخبان هیئت امناء فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج و مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان حضور داشتند.

کد مطلب 945782

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