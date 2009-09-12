ابلاغ دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط جریمه نداشتن بیمه نامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ موضوع بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئوولت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که به تصویب مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز رسیده است، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

مطابق بند ب ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه، بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه که از اجرای بیمه اجباری مسئولیت مدنی خودداری کنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدی صندوق منظور می شود که نحوه وصول و تقسیط این مبلغ و ضوابط آن باید با پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق برسد.

پس از تهیه آئین نامه اجرایی این بند از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مجمع عمومی صندوق در جلسه 13 مرداد 1388 خود با حضور همه اعضا آن را بررسی و تصویب کرد که هم اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع آن را برای اجرا ابلاغ کرده است.