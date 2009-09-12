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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

والیبال بانوان آسیا - ویتنام

شکست دوباره ایران مقابل قزاقستان/ فردا دیدار برای هفتمی

شکست دوباره ایران مقابل قزاقستان/ فردا دیدار برای هفتمی

تیم ملی والیبال زنان کشورمان با پذیرفتن شکست مقابل قزاقستان فردا برای کسب عنوان هفتمی مسابقات قهرمانی آسیا به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان کشورمان که هفته پیش و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های قهرمانی جام ملت‏های آسیا متحمل شکست مقابل قزاقستان شده بود امروز (شنبه) نیز برای برگزاری هفتمین دیدار خود در این پیکارها مجددا مقابل قزاق‎ها صف‏آرایی کرد و در نهایت بدون دریافت گیمی شکست را پذیرفت.

قزاق‎ها که در رقابت‏های باشگاهی آسیا عنوان‎دار قهرمانی هستند در دیدار امروز با نتایج (25 بر 11)، (25 بر 20) و (25 بر 14) مقابل تیم کشورمان به برتری دست یافتند.

والیبالیست‏های ملی‏پوش زن کشورمان فردا (یکشنبه) دیدار پایانی خود در چارچوب رقابت‎های قهرمانی آسیا را برای کسب عنوان هفتمی این دوره از بازی‎ها برگزار می‎کنند. این بازی با بازنده دیدار امروز دو تیم چین‎تایپه و ویتنام برگزار می‏شود.

این دومین حضور والیبال بانوان در پیکارهای قهرمانی آسیاست.

کد مطلب 945799

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