شکست دوباره ایران مقابل قزاقستان/ فردا دیدار برای هفتمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان کشورمان که هفته پیش و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های قهرمانی جام ملت‏های آسیا متحمل شکست مقابل قزاقستان شده بود امروز (شنبه) نیز برای برگزاری هفتمین دیدار خود در این پیکارها مجددا مقابل قزاق‎ها صف‏آرایی کرد و در نهایت بدون دریافت گیمی شکست را پذیرفت.

قزاق‎ها که در رقابت‏های باشگاهی آسیا عنوان‎دار قهرمانی هستند در دیدار امروز با نتایج (25 بر 11)، (25 بر 20) و (25 بر 14) مقابل تیم کشورمان به برتری دست یافتند.

والیبالیست‏های ملی‏پوش زن کشورمان فردا (یکشنبه) دیدار پایانی خود در چارچوب رقابت‎های قهرمانی آسیا را برای کسب عنوان هفتمی این دوره از بازی‎ها برگزار می‎کنند. این بازی با بازنده دیدار امروز دو تیم چین‎تایپه و ویتنام برگزار می‏شود.

این دومین حضور والیبال بانوان در پیکارهای قهرمانی آسیاست.