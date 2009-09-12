شکست دوباره ایران مقابل قزاقستان/ فردا دیدار برای هفتمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زنان کشورمان که هفته پیش و در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جام ملتهای آسیا متحمل شکست مقابل قزاقستان شده بود امروز (شنبه) نیز برای برگزاری هفتمین دیدار خود در این پیکارها مجددا مقابل قزاقها صفآرایی کرد و در نهایت بدون دریافت گیمی شکست را پذیرفت.
قزاقها که در رقابتهای باشگاهی آسیا عنواندار قهرمانی هستند در دیدار امروز با نتایج (25 بر 11)، (25 بر 20) و (25 بر 14) مقابل تیم کشورمان به برتری دست یافتند.
والیبالیستهای ملیپوش زن کشورمان فردا (یکشنبه) دیدار پایانی خود در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا را برای کسب عنوان هفتمی این دوره از بازیها برگزار میکنند. این بازی با بازنده دیدار امروز دو تیم چینتایپه و ویتنام برگزار میشود.
این دومین حضور والیبال بانوان در پیکارهای قهرمانی آسیاست.
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