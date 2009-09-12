پلیس انگلیس اتهامات علیه "MI6" را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بررسی ها در ارتباط با پرونده شکنجه "بنیام محمد" شهروند انگلیسی که از گوآنتانامو به بریتانیا بازگردانده شد، نمی شود.

پلیس انگلیس اعلام کرد که تاکنون بررسی های لازم را در مورد پرونده شکنجه بنیام محمد انجام داده است.

پلیس هم اکنون به بررسی پرونده شکنجه یک شهروند غیر انگلیسی می پردازد و هیچ جزییاتی در مورد هویت این فرد آشکار نشده است.

همچنین "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس در نامه ای به "ویلیام هاگ" مقام ارشد حزب محافظه کار این کشور بررسی های پلیس را در مورد این پرونده تایید کرد.

بر اساس این گزارش بنیام محمد که به اتهام اقدامهای تروریستی دستگیر شده بود، اعلام کرده که در زمان بازداشت در بازداشتگاه گوآنتانامو مورد شکنجه قرار گرفته است.