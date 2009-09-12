دومین خانه کارآفرینی در غرب تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،"حسین هوشیار" افزود: به منظور شناسایی استعدادها و پرورش خلاقیت وارائه آموزشهای زیر بنایی در اشتغال زایی دومین خانه کار آفرینی در محله شهران راه اندازی شد.

وی ایجاد فرصت مناسب در پرورش خلاقیت و ترویج هنرهای سنتی و دستی را از دیگر اهداف راه اندازی خانه کار آفرینی برشمرد و افزود: ساخت هنرهای چوبی، پیکر تراشی، منبت کاری، معرق و مشبک از برنامه هایی است که در خانه کار آفرینی شهران با حضور اساتید مجرب به کارآفرینان آموزش داده می شود.

هوشیار توسعه خانه های کار آفرینی در محلات را از اهداف و برنامه های مرکز رشد و توسعه کار آفرینی منطقه برشمرد و گفت: نخستین خانه کار آفرینی با محوریت تقویت خلاقیت واستعدادهای کودکان سال گذشته به عنوان نخستین مهد کودک خلاقیت در ناحیه3 راه اندازی و دراین مدت برنامه های گسترده ای در پرورش و شکوفایی خلاقیت کودکان 6 الی 12 سال اجرا می شود.