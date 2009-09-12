40 هزار بانوی خوزستانی میهمان طرح رحمت شدند

مریم حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: طرح آموزشی رحمت با محوریت آموزش خانواده موفق بر مبنای ثقل قرآن و عترت از سال 85 در استان به اجرا درآمد و در نخستین سال اجرای آن بیش از 10 هزار دختر و بانوی خوزستانی با سرفصل های قرآن، احکام و سیره اهل بیت(ع) در مسائل خانواده مورد آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: خوشبختانه آموزش های طرح رحمت در استان خوزستان با استقبال عموم مخاطبان روبه رو شد و در سال دوم اجرای آن بیش از 14 هزار نفر با شرکت در کلاس های این طرح در سراسر استان با این آموزش ها و مبانی دستیابی به خانواده پویا آشنا شدند.

وی آمار شرکت کنندگان در طرح رحمت سال 87 را بیش از 16 هزار نفر عنوان کرد و یادآور شد: با نیازسنجی های صورت گرفته، علاوه بر منابع آموزشی سابق منابع جدیدی بر اساس نیازهای روز خانواده ها در اختیار اساتید این طرح قرار گرفت که از آن جمله می توان به کتاب های حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت(ع)، رایانه در خانه، روابط سالم در خانواده، عفاف و حجاب و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده اشاره کرد.

حیدریان، اعتبار اختصاص یافته به این طرح را طی سه سال گذشته یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود با ابلاغ اعتبار طرح رحمت در سال جاری و مقدمات اجرای آن امسال نیز بیش از 16 هزار دختر و بانوی خوزستانی از آموزش های این طرح عظیم و ارزشمند بهره مند شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بیش از 200 مربی در سراسر استان کار انتقال آموزه های طرح رحمت به علاقه مندان را بر عهده دارند، ارتقای کیفی سطح علمی مربیان استان را جزء برنامه های اجرای این طرح در سال جاری خواند و خاطر نشان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با حوزه علمیه قم بناست مربیان طرح رحمت در قالب دوره های آموزشی مختلف از ظرفیت های اساتید حوزه علمیه قم بهره مند شوند.