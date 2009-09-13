زیرساختهای بندری انزلی برای توسعه توجیه فنی اقتصادی دارد

نماینده مردم انزلی در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون برای ایمن سازی و افزایش مجموعه بندری اعتباری در حدود چهار هزار میلیارد ریال با کمک بخش خصوصی و دولتی در حال اجراست.

وی عنوان کرد: افزایش ظرفیت بندر از شش به 12 میلیون تن کالا، ساخت 1.5 کیلومتر از هر سمت موج شکن، ایجاد 12 پست اسکله، سه پست ترمینال نفتی و کارخانه کشتی سازی از دیگر برنامه این بندر است.

خسته بند اظهار داشت: با اجرای این تعداد برنامه تا سه سال آینده سه هزار نفر نیرو در بندر انزلی مشغول به کار خواهند شد.

وی با بیان اینکه نقش بنادر در تجارت جهانی کاملاً کلیدی است، افزود: هم اکنون سهم زیادی از رشد اقتصادی مرهون توسعه بنادر است که باید زیرساختهای لازم به خوبی در این عرصه فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ادامه داد: امروزه سرمایه گذاران، سیاستمداران و... به خوبی متوجه شده اند که شهرهای بندری همانند معدن طلایی هستند که با ایجاد فرصت استثنایی می توانند درآمد بسیار عالی با قدرت ریسک پذیری بالا برای آنها فراهم کنند.

وی همچنین تاکید کرد: گیلان با داشتن ظرفیتها و قابلیتهای خدادادی منحصر بفرد استعداد توسعه را دارد و همه باید در این مسیر به سرعت حرکت کنند.

خسته بند علمی نبودن رفتار تولید، نا آگاهی برخی تولید کنندگان از علوم بازاریابی، بازرگانی و فروش را موجب هزینه بر شدن پروسه تولید دانست و بر لزوم رفع این مشکلات تاکید کرد.

نماینده انزلی در ادامه از سرمایه گذاران خواست با فعالیت در این استان کارهای اقتصادی، صنعتی، علمی و هدفمند را رونق دهند.