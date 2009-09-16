ایجاد رقابت منفی در بین دانش آموزان برای خرید لوازم التحریر فانتزی

دکتر حمید مشفق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: خرید این وسایل که اغلب قیمتهای بالایی هم دارند آثار سویی را در مدرسه و جامعه می گذارد.

عناصر و شخصیتهای کارتونی سالهاست که میهمان لباس و وسایل التحریر دانش آموزان است. شخصیتهایی که بسته به شرایط جامعه تغییر می کنند و جای خود را به دیگری می دهند. امسال نیز جومونگ در عرصه لوازم التحریر دانش آموزان یکه تازی می کند.

این کارشناس علوم تربیتی ادامه داد: روحیه مصرف گرایی و تنوع طلبی یکی از آثاری است که این لوازم در دانش آموزان ایجاد می کند که به دنبال آن در سنین نوجوانی و جوانی در دیگر خواسته های مادی و معنوی آنها موثر خواهد بود که در آن مقطع والدین امکان پاسخ به همه درخواستهای آنها را ندارند.

مشفق با بیان اینکه قیمت اکثر این لوازم بالاست و بر خانواده هایی که چند فرزند دانش آموز دارند، فشار وارد می کند، اظهار کرد: از سویی اگر والدین برای فرزندان خود این لوزام را تهیه نکنند، دانش آموز در مقابل دوستان همکلاسی خود دچار حقارت و کمبود پنهان می شود که برای رشد تربیتی و شخصیتی او مضر است.

همچنین به اعتقاد مدیرکل سابق آموزش و پرورش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، والدین در هنگام خرید این لوازم باید به روحیه بالای تاثیرپذیری کودکان نیز توجه کنند چرا که 70 درصد از ضمیر انسان در مثبت اندیشی، خلاقیت، تفکر انتقادی و منطقی، بینش علمی، صداقت و....در سن 8 تا 13 سالگی شکل می گیرد.

این استاد علوم رفتاری دانشگاه درباره ارائه راهکار در این زمینه گفت: وزارت بازرگانی و آموزش و پرورش باید با سیاستهای یکنواخت سازی این لوازم از مصرف بی رویه آنها در میان دانش آموزان جلوگیری کنند و از آسیبهای اجتماعی این پدیده را تا حد امکان کاهش دهند.