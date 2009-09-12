محمد حسین شهباز زاده مدیر تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی "ترانه کوچک من" همچنان ادامه دارد وگروه در روستای یلفای همدان به کار خود ادامه میدهند. بهنازجعفری، مسعود کرامتی، مجید جعفری، تبسم هاشمی در این فیلم بازی میکنند و بازیگران کودک این فیلم سپهر مددی و حامد زیاریان هستند.
وی افزود: فیلمنامه اولیه را داوود امیریان نوشته و سعید شهسواری بازنویسی نهایی را انجام داده است. فیلم روایتگر قصه زندگی دو کودک است که در روستای شرف رود همدان زندگی میکنند.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، صدا بردار: ناصر شکوهینیا، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: علی سمیعی، تهیه کننده: س. شهسواری.
مسعود کرامتی فیلمهای سینمایی" روزکارنامه"، پاتال و آرزوهای کوچک" ،"کودکانه"و مجموعه تلویزیونی " خانه ما" را در کارنامه دارد.
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