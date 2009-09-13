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۲۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

مخدومی "سه روز ابدی" را در خانه نمایش اجرا می‌کند

مخدومی "سه روز ابدی" را در خانه نمایش اجرا می‌کند

نمایش "سه روز ابدی" به کارگردانی رهام مخدومی از 19 مهرماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "سه روز ابدی" که پیش از این در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی به صحنه رفته بود داستان حضور تاجری با نام کیانی و زوجی جوان در زمان بمب‌باران تهران را در مشهد و حرم امام رضا (ع) روایت می‌کند. "سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی رهام مخدومی از 19 مهرماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا می‌شود.

کرامت رودساز، عصمت رضاپور، الهام شعبانی، سام کبودوند، علی شمس، مهری آل‌آقا و گیتا بهادری بازیگران نمایش "سه روز ابدی" هستند. وحید لاری طراحی صحنه و لباس و فرزاد ورزنده آذر آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارند. مخدومی سال 87 نمایش "حقه‌های مبارک" را در خانه نمایش به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتری همراه بود.

کد مطلب 945818

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