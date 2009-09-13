به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "سه روز ابدی" که پیش از این در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی به صحنه رفته بود داستان حضور تاجری با نام کیانی و زوجی جوان در زمان بمب‌باران تهران را در مشهد و حرم امام رضا (ع) روایت می‌کند. "سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی رهام مخدومی از 19 مهرماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا می‌شود.

کرامت رودساز، عصمت رضاپور، الهام شعبانی، سام کبودوند، علی شمس، مهری آل‌آقا و گیتا بهادری بازیگران نمایش "سه روز ابدی" هستند. وحید لاری طراحی صحنه و لباس و فرزاد ورزنده آذر آهنگسازی این نمایش را بر عهده دارند. مخدومی سال 87 نمایش "حقه‌های مبارک" را در خانه نمایش به صحنه برد که با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتری همراه بود.