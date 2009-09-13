راهیابی هشت اثر هنری هنرمندان استان مرکزی به جشنواره هنرهای تجسمی ایثار

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: آثار حمیدرضا مجیدی، امیر قادری، علی صاحب الزمانی، سینا دلشادی و فاخته جلایرنژاد به این جشنواره راه یافت.

وی اضافه کرد: این جشنواره به پاس بزرگداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از تاریخ 30 شهریور تا دوم مهر در بخشهای مختلف نقاشی، گرافیک، عکس، حجم در ایلام برگزار می شود.

وی در ادامه از ارسال آثار پژوهشی هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی به جشنواره امام رضا (ع) خبر داد و اظهار داشت: دو مقاله پژوهشی از واحد پژوهش حوزه هنری استان مرکزی به دومین همایش علمی پژوهشی خوزستان دروازه ورود تشیع و امام رضا (ع) به ایران در خوزستان و نخستین همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی استان خراسان جنوبی ارسال شد.

دلشادی گفت: این مقالات نوشته اسماعیل مجللی با موضوع امام رضا و خوزستان و تاثیر امام رضا بر فرهنگ و هنر ایرانی است که به دبیرخانه های فوق ارسال شد.

وی تصریح کرد: همایشهای علمی پژوهشی استان خوزستان و خراسان جنوبی آبانماه امسال همزمان با برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا در اهواز و بیرجند برگزار خواهد شد.