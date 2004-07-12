زمان: اردوغان معاون شارون را در آنكارا نمي پذيرد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه زمان، منابع نزديك به نخست وزيري تركيه گزارش دادند كه درخواست هاي اسراييل براي مذاكره از سوي تركيه پاسخ مثبتي دريافت نكرده است. اين در حالي است كه اردوغان با "ناسي اوتري" نخست وزير سوريه كه در همان زمان در تركيه حضور خواهد داشت، ديدار مي كند.

منابع اسراييلي ادعا مي كنند كه به اولمرت گفته شده كه با نخست وزير ديدار نخواهد داشت اما با " نجدت سزار" رييس جمهور اين كشور و همچنين عبدالله گل وزير امور خارجه ملاقات خواهد كرد.

اين در حالي است كه روزنامه هاآرتص نوشت: اولمرت بااردوغان ديدار مي كند و سه پيام مهم از شارون را به وي ابلاغ خواهد كرد.

سه پيام مهم از شارون به اردوغان به اين شرح است: خودداري از انتقاد از اسراييل، حمايت از طرح خروج از غزه شارون و سازماندهي سفر عبدالله گل به اسراييل.

احتمالا اولمرت يك پروتكل همكاري هاي اقتصادي با تركيه امضا خواهد كرد.

روابط تركيه و اسراييل به دليل فعاليت هاي اسراييل در فلسطين و همكاري هاي اسراييل و كردها در شمال عراق و همچنين به دليل خودداري تركيه از دخالت ميان اسراييل و سوريه دچار تنش شده است.





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