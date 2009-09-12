نیمی از سایتهای تجارت الکترونیک به ضوابط اروپا احترام نمی گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این خصوص یک کمیسر کمیسیون اروپا اظهار داشت: "ما این تحقیقات را با همکاری مقامات ملی و به دلایل متعددی انجام دادیم. بازار تجارت الکترونیک 7 میلیارد دلار تبادلات دارد و بیشترین فروش روی اینترنت، محصولات الکترونیکی است. به طوری که یک سوم خریدهای شهروندان اروپایی روی اینترنت، محصولات الکترونیکی است."

به گفته این کمیسر اروپا، نتایج این تحقیقات بسیار دلسرد کننده اند به طوری که 55 درصد از 369 سایتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند به قوانین و ضوابطی که در اروپا وجود دارند احترام نمی گذارند. از این تعداد سایت 203 سایت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا واقع شده اند.

همچنین از مجموع این سایتهای متخلف 66 درصد اطلاعات الزامی درباره حقوق مصرف کنندگان را ارائه نمی کنند. این اطلاعات شامل حق تعویض کالای خریداری شده ظرف مدت 7 روز بدون ارائه دلایل تعویض به فروشنده است.

براساس گزارش زد دی نت، 45 درصد از این سایتهای نقض کننده قوانین، اطلاعات ناقص و گمراه کننده ای درباره قیمت نهایی عرضه می کنند. به طوری که در بیشتر موارد هزینه های ارسال و پست در قیمت نهایی لحاظ نمی شود. از سویی دیگر 33 درصد از این سایتها جزئیات کاملی درباره فروشنده عرضه نمی کنند.