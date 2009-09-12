کریم بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل صبای قم در هفته ششم لیگ برتر گفت: بازی با صبا یکی از سخت ترین دیدارهای ماست. برای ما همه تیم‌ها قابل احترام و قدرتمند هستند اما روی تیم صبا به واسطه حضور سه نفر از بهترین بازیکنان میانی ایران در این تیم، حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: در تیم صبای قم سه بازیکن میانی به نام‌های محمد نوری، داود حقی و امیرحسین فشنگچی حضور دارند که از بهترین‌های ایران هستند. به عقیده من هر تیمی این سه بازیکن را کنترل کند می تواند مقابل صبا به نتیجه برسد در غیر این صورت به مشکل برخورد می کند.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز همچنین از حضور فریدون فضلی در خط حمله تیم صبای قم به عنوان یکی از نقاط قوت این تیم یاد کرد و گفت: فضلی مهاجمی خطرناک است اما به واسطه حضور در تیم استقلال اهواز، بازیکنان ما با توانایی و ضعف‌های او آشنا هستند و می توانند این بازیکن را مهار کنند.

بوستانی غیبت مرتضی اسدی، کاپیتان و مدافع صبای قم را یکی از امتیازات مثبت استقلال اهواز در دیدار مقابل این تیم خواند و گفت: اسدی از ستون‌های دفاعی تیم صبای قم است که غیبتش می تواند به ضرر این تیم باشد. با این شرایط ما می توانیم با بهره گیری از مهاجمان سرعتی مقابل صبا به نتیجه مورد نظر خود دست یابیم.

وی در خصوص شکست‌های اخیر استقلال اهواز مقابل سپاهان اصفهان و پاس همدان گفت: ما در دو هفته گذشته شکست خوردیم اما می توانم ادعا کنم هر دوی این شکست‌ها روی اتفاقات فوتبالی رقم نخورده است. ما به عنوان اعضا کادر فنی استقلال اهواز از عملکرد نفرات مان در این دو بازی رضایت کامل را داریم که این نشان می دهد تیم در اجرای برنامه های خود موفق بوده اما در جریان بازی اتفاقاتی رقم خورده که مانع از کسب نتیجه شده است.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز هم مدعی شد این تیم در دیدارهای اخیر به داوری باخته است و گفت: عزیزی حرف حق می زند، تیم ما در دو بازی اخیر به ویژه در دیدار با سپاهان از داوری لطمه خورد. خداداد حقیقت را می گوید و با این وجود او را به کمیته انضباطی احضار می کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: تیم ما در بازی مقابل صبای قم مانند تمامی دیدارهای اخیر با 3 مهاجم با اندیشه پیروزی به میدان خواهد رفت و سعی می کنیم از این دیدار با دست پر خارج شویم.

تیم فوتبال استقلال اهواز یکشنبه شب در چارچوب هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی مقابل صبای قم صف آرایی می کند که دو بازیکن خود به نام‌های مصطفی بیژنی و عبدالله توحیدی مهر را به علت مصدومیت و محرومیت به همراه نخواهد داشت.