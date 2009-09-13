توسعه شبکه دیتا از مهمترین پروژه های شرکت مخابرات گیلان است

مدیرعامل شرکت مخابرات استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هم اکنون 122 هزار شماره در گیلان به شبکه دیتا متصل است، افزود: با اجرای این پروژه عظیم تمامی روستاهای بزرگ و شهرهای استان گیلان به این فناوری مجهز می شوند.

وی با اشاره به تعداد دفاتر خدمات ارتباطی در گیلان، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 200 دفتر خدمات ارتباطی شهری و400 دفتر خدمات ارتباطی روستایی در سطح استان مشغول به فعالیت بوده که بخش عمده‌ ای از سرویسهای مخابرات و پست بانک را انجام می ‌دهند.

نعتمی همچنین با بیان اینکه برای اجرای 239 پروژه مخابراتی در استان گیلان 213 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: توسعه، نصب و راه اندازی مرکز تلفن 59 پروژه، نصب و راه اندازی سایت WLL ( تلفن همراه روستایی ) هشت پروژه، نصب و راه اندازی سایت BTS تلفن همراه 52 پروژه، نصب و راه اندازی دفتر ICT روستایی (پیشخوان دولت) 95 پروژه و سایر پروژه ها 25 پروژه است.

وی با بیان اینکه در استان گیلان یک میلیون و 200 هزار نفر مشترک همراه اول است، افزود: طبق آمار موجود از هر 100 نفر 50 نفر مشترک همراه اول هستند.

مدیرعامل مخابرات گیلان ادامه داد: همچنین 900 هزار خط تلفن ثابت با ضریب نفوذ 38.5 درصد در استان است یعنی از هر یکصد نفر 38 نفر تلفن ثابت دارند.