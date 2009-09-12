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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۴

توزیع یک میلیون جلد دفترچه دولتی در خراسان شمالی

توزیع یک میلیون جلد دفترچه دولتی در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان خراسان شمالی گفت: یک میلیون جلد دفترچه 40 تا 100 برگ با قیمت دولتی برای خرید دانش آموزان در سطح استان توزیع شده است.

علی تمدنی بعد از ظهر شنبه به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: دفترچه دولتی برای خرید دانش آموزان در اختیار لوازم التحریر فروشیهای سطح شهرهای استان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: 500 هزار جلد دفترچه جدید نیز از وزارت بازرگانی برای افزایش میزان سهمیه استان درخواست شده که در صورت موافقت وزارتخانه  بین دانش آموزان توزیع می شود.

به گفته وی تزیع دفترچه در آستانه بازگشایی مدارس با نرخ دولتی می تواند موجب تنظیم بازار فروش این لوازم التحریر شود.

وی افزود: در سال جاری دفترچه ها با تنوع رنگ و جلد بهتری سازماندهی شده تا دانش آموزان بتوانند متناسب با سلیقه خود آن را خریداری کنند.

استان خراسان شمالی دارای 180 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی است.

کد مطلب 945859

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