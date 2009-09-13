آزمون دکتری دانشگاه تبریز آبانماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، دکتر الله شکر اسدالهی افزود: آزمون دکتری برای تکمیل ظرفیت و برای رشته هایی که اخیرا مجوز تشکیل دوره دکتری را اخذ نموده اند در این دانشگاه برگزار می شود.

وی با اشاره به اعلام نتایج قبولی 85 نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری این دانشگاه گفت: دانشگاه تبریز به منظور تکمیل ظرفیت در30 رشته گرایش در گروه های مختلف آزمون دیگری در آبان ماه برگزار می کند.

اسدالهی با بیان اینکه متقاضیان برای شرکت در این آزمون و ارسال مدارک تا دوم آبان ماه سالجاری فرصت دارند، افزود: قبول شدگان نهایی در آزمون تکمیل ظرفیت از نیمسال دوم سالتحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل خواهند شد.

دکتر اسدلهی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این آزمون و شرایط ثبت نام بر روی سایت دانشگاه تبریز به آدرس " www.tabrizu.ac.ir " قرار گرفته است، گفت: متقاضیان این آزمون همچنین می توانند از طریق شماره تلفن های 3393511-3348997-0411 اطلاعات لازم را کسب کنند.

گفتنی است، آزمون دکتری دانشگاه تبریز برای پذیرش در سال تحصیلی 89-1388 با شرکت 681 داوطلب طی سه روز از 28 تا30 اردیبهشت ماه جاری در 58 رشته گرایش در گروههای علوم پایه، فنی مهندسی ، علوم انسانی و کشاورزی در این دانشگاه برگزار شد و طی آن 85 نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی این آزمون معرفی شدند.