گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: خانه‌های عالم روستایی باید محفلی مناسب برای فعالیتهای فرهنگی نوجوانان و مبلغان دینی باشد. حجت الاسلام جمال یاری در مراسم کلنگ‌زنی خانه عالم در دهستان طاهرگوراب بخش مرکزی صومعه سرا با اشاره به اهمیت مسجد و کانونهای فرهنگی اظهار داشت: داشتن جامعه‌ای سالم و پویا نیاز به فرهنگ غنی و سالم دارد که باید فعالیت آنها در مساجد و کانونهای تبلیغی و فرهنگی صورت گیرد.وی در ادامه با بیان اینکه مسجد جایگاه ویژه ای دارد، خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام(ص) هنگامی که از مکه برگشت، در نخستین گام ساخت مسجد را آغاز کرد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قم با تاکید بر لزوم معرفی اندیشه‌های ناب ائمه اطهار(ع) به جهانیان گفت: جهان تشنه معارف و سیره امام علی(ع) است و مردم دنیا نیز در حال گرایش به این اندیشه‌ها هستند.حجت الاسلام عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم به ابعاد شخصیتی امام علی(ع) پرداخت و اظهار داشت: ما نتوانسته‌ایم در این تهاجم فرهنگی که در دنیا به وجود آمده است، سیره عملی امیر‌المومنین(ع) را به جهانیان عرضه کنیم و شخصیت ایشان را به جهانیان بشناسانیم، اما با این حال شاهد هستیم که بسیاری از مردم دنیا در حال گرایش به سمت معارف امام علی(ع) هستند.

- مدیر سایت تبیان تبریز از طراحی ویژه نامه‌های "لیلة القدر" و "فزت و رب الکعبه" به مناسبت شبهای پرفیض و برکت قدر و شهادت مولای متقیان حضرت امام علی(ع) خبر داد.امیر محمد مجتهدی افزود: این دو ویژه نامه که در موسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان تبریز طراحی شد، دارای مقالات متنوع در زمینه‌های مرتبط با شبهای قدر می‌باشد که با استقبال چشمگیری از سوی کاربران مواجه شده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: نقش روحانیان و مبلغان دلسوز، تعمیق و تزریق علم و معرفت و معنویت در جامعه است. حجت الاسلام علی شکری در نشستی با کارشناسان بخش فرهنگی این اداره کل با تاکید بر وظایف مهم روحانیان افزود: مبلغان باید بتوانند با تبلیغ درست و بالا بردن سطح آگاهی های مردم خطرات را گوشزد و مانع رسوخ توطئه های دشمنان شوند.

- ویژه‌نامه الکترونیکی "مهمان قدسیان" در سایت تبیان هرمزگان منتشر شد. محمد شکوه، مسئول تبیان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه والای درک معراج حضرت محمد(ص) در این ویژه نامه به نحوی خاص به بیان و تفسیر جزئیات معراج نبی مکرم اسلام پرداخته شده است.

-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در مراسم اختتامیه طرح نهضت قرآن آموزی استان زنجان گفت: تربیت قرآنی همه را در مقابل تهاجم دشمن بیمه می کند.حجت الاسلام علی دشتکی در جمع جامعه قرآنی استان زنجان افزود: روزها از لحاظ کمی ممکن است خیلی با یکدیگر فرق نداشته باشند ولی از لحاظ کیفی برخی روزها با یکدیگر تفاوت فاحشی دارند که در قرآن از این روزها به عنوان یوم الله تعبیر شده است و خداوند در این روزها توجه ویژه ای به اهل زمین دارد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: مبلغان باید با ارائه الگوهای مناسب از دین، جامعه را به سمت ارزش‌های دینی هدایت کنند.حجت الاسلام کاظم لطفیان در گردهمایی مبلغان و ائمه جماعات شهرستان بیرجند، بقا و حیات دین را در گروی تبلیغ موثر مبلغان دانست و یادآورشد: معارف دینی به دلیل انطباق با فطرت مورد پذیرش همگان است. وی افزود: مبلغ باید آفتهای فرهنگی جامعه را شناسایی و در راستای رفع آنها برنامه‌ریزی کند.

- محفل انس "عصری با قرآن" در محل اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان برگزار شد.این محفل نورانی با حضور مدیران موسسات و مراکز قرآنی حفاظ، قراء، معلمین و چهره های فعال قرآنی برگزار شده است.

-مدیر مرکز قرآنی یاوران اسلامی گناباد خراسان رضوی از برگزاری دوره آموزش قرآن ویژه مقطع پیش‌دبستانی در این شهرستان توسط این مرکز خبر داد.زهرا شیرقاضی با بیان این خبر افزود: این دوره با هدف بسترسازی جهت ارائه آموزه‌های قرآنی مبتنی بر ظرفیت و توانایی کودکان، آشنایی نونهالان از آغاز ورود به مرحله یادگیری با معارف قرآنی و اهل بیت(ع)، ایجاد موقعیت مطلوب یادگیری در جهت بروز شکوفایی استعدادهای نونهالان متناسب با ارزشها و آموزه‌های الهی و فرامین قرآن و ایجاد زمینه و بسترسازی عملی به قرآن برای کودکان پیش دبستانی برگزار می‌شود.

- دبیر ستاد اقامه نماز استان ایلام در گردهمایی ائمه جماعات منتخب مساجد شهر ایلام پیرامون اهمیت نماز و جوانان و اجلاس آتی ستاد اقامه نماز سخنرانی کرد.صادق میرزایی در این گردهمایی خواستار مقابله با عوامل بی انگیزگی جوانان شد و گفت: هر سال یک سازمان متولی اجلاس نماز در کشور می شود و امسال این مهم با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی در محل مجتمع یاران حضرت مهدی(عج) قم تشکیل خواهد شد.