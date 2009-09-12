مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی بوشهر مردمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس محمد رضا جهانشاهی پیش از ظهر شنبه در جمع نخلداران بوشهر با تاکید بر اینکه انسجام بخشیدن به ساختار نظام بهره برداری جز در سایه تشکیل تشکل های آب بران امکان پذیر نیست، اظهار داشت: هم اکنون در برخی مناطق کشاورزی استان تشکل های آب بران راه اندازی و در تلاشیم تا این تشکل ها را در سایر مناطق از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اهرم، شبانکاره و دهقائد نیز تأسیس و مدیریت این شبکه ها را به مردم بسپاریم .

وی با اشاره به تداوم خشکسالی در استان ابراز داشت: باتوجه به اینکه استان بوشهر از استان های خشک کشور محسوب شده و خشکسالی ها در آن تداوم دارد حرکت در راستای این مهم می تواند از اساسی ترین جلوه های تحقق اصلاح الگوی مصرف و مصرف بهینه آب باشد .

مدیر دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای بوشهر همچنین خواستار صرفه جویی و مصرف بهینه توسط کشاورزان شد و افزود: فقط در سایه مشارکت مردم، صرفه جویی و تغییر شیوه های آبیاری از سنتی به مدرن می توان خشکسالی های اخیر را مدیریت کرد .