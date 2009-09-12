مسلمانان استرالیا خواستار تعطیلی رسمی اعیاد مذهبی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، براساس قوانین استرالیا در روز کریسمس و روز عید پاک هیچ فروشگاهی در سطح شهرها باز نیست تا کارکنان این فروشگاهها بتوانند در این دو مناسبت دینی فرصت بیشتری داشته باشند و در کنار خانواده بگذرانند. این در حالی است که براساس اظهارات قیصر تراد از انجمن دوستی اسلامی گفت: تمام تعطیلات دینی باید در تقویم ملی لحاظ شود و توجه به چند مناسبت خاص تبعیض‌آمیز است.

قیصر تراد گفت: این رویکرد باعث می‌شود که احساس کنیم در کشوری زندگی می‌کنیم که تنها مسیحی است و امورات مربوط به مسلمانان، هندوها و بودائیان به هیچ وجه در نظر گرفته نمی‌شوند. مسلمانان تنها می‌خواهند دو مناسبت مذهبی مهم خود به‌عنوان تعطیلی عمومی مدنظر قرار گرفته شود و این امر خواسته زیادی نیست.

سخنگوی دولت نیوساوت ولز اظهار داشت به رغم ای که قانون تنها مناسبتهای مسیحی را در نظر داشته است اما قرار نیست قانون جدیدی هم در این رابطه تصویب شود اما مسلمانان شاغل می‌توانند در این مناسبها برای گذراندن فرصت بیشتری با خانواده خود از حضور در محل کار معاف شوند.