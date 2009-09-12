انعقاد 275 قرارداد عمرانی در منطقه آزاد ارس

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: ارزش ریالی این تعداد قرارداد که در طول سال گذشته و پنج ماهه امسال منعقد شده، هزار و 80 میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: هم اکنون نیز 125 پروژه به ارزش 910 میلیارد ریال در حوزه های آبرسانی، گازرسانی، ‌شبکه برق، ‌پلهای غیرهمسطح و بزرگراه ها، ‌تجهیزات مخابراتی و اینترنتی، عملیات روشنایی،‌ توسعه فضای سبز و هتل چهارستاره، زمینهای ورزشی،‌ پاساژهای صنعتی و محدود کردن منطقه آزاد ارس در حال اجراست.

رنجبر با بیان اینکه تمام پروژه های منطقه آزاد ارس از محل درآمدهای حاصله این منطقه اجرا می شود، بیان کرد: مجموع درآمد منطقه آزاد ارس در یکسال گذشته 300 میلیارد ریال بوده است که از طریق فعالیت گمرک جلفا حاصل شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس حجم سرمایه گذاری خارجی در این منطقه را نیز هزار و 450 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: از محل سرمایه گذاری کشورهای خارجی 48 شرکت تولیدی و صنعتی در ارس فعال است که در زمینه تولید مبلمان خانگی و شهری،‌ گیاهان دارویی و صنایع غذایی فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: در طول سال گذشته با 200 گروه اقتصادی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس مذاکره شده و به 110 گروه از این تعداد مجوز کتبی سرمایه گذاری صادر شده است.

رنجبر با اذعان به بی رغبتی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس، ‌دلیل این امر را نامعلوم بیان کرد و افزود: تنها 15 گروه اقتصادی دارای مجوز سرمایه گذاری نسبت به اخذ زمین در این منطقه اقدام کرده اند.