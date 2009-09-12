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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

توسط اداره تبلیغات اسلامی قم؛

مسابقه تفسیر نورالهدی در قم برگزار می‌شود

مسابقه تفسیر نورالهدی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر:‌ مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری مسابقه بزرگ تفسیر قرآن کریم با عنوان «نورالهدی» در قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقه تفسیر نورالهدی دومین مرحله از مسابقات نورالهدی است که از سوی سازان دارالقرآن الکریم به صورت ملی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مسابقه در استان قم زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی استان و بر مبنای تفسیر نمونه، از جزء های شش، هفت و هشت قرآن کریم برگزار خواهد شد.

رئیس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آخرین مهلت ثبت نام علاقه مندان را ششم مهرماه اعلام کرد و افزود: این دوره از مسابقات ویژه افراد بالای 15 سال است.

وی یادآور شد: آزمون این دوره از مسابقات تفسیر نورالهدی 29 آبان ماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عظیمی تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تلاوت و یا با مراجعه به محل اداره کل تبلیغات اسلامی به آدرس بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه شش برای شرکت در این مسابقه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: داشتن مدارکی از قبیل تصویر کارت ملی یا شناسنامه، یک قطعه عکس، فیش واریزی به مبلغ 30 هزار ریال به حساب سازمان دارالقرآن الکریم نزد بانک ملت شعبه انقلاب – امام حسین(ع) به شماره 64472234 و تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.

کد مطلب 945876

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