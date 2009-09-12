به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسابقه تفسیر نورالهدی دومین مرحله از مسابقات نورالهدی است که از سوی سازان دارالقرآن الکریم به صورت ملی برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این مسابقه در استان قم زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی استان و بر مبنای تفسیر نمونه، از جزء های شش، هفت و هشت قرآن کریم برگزار خواهد شد.



رئیس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آخرین مهلت ثبت نام علاقه مندان را ششم مهرماه اعلام کرد و افزود: این دوره از مسابقات ویژه افراد بالای 15 سال است.



وی یادآور شد: آزمون این دوره از مسابقات تفسیر نورالهدی 29 آبان ماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی قم برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عظیمی تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تلاوت و یا با مراجعه به محل اداره کل تبلیغات اسلامی به آدرس بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه شش برای شرکت در این مسابقه اقدام کنند.



وی اظهار داشت: داشتن مدارکی از قبیل تصویر کارت ملی یا شناسنامه، یک قطعه عکس، فیش واریزی به مبلغ 30 هزار ریال به حساب سازمان دارالقرآن الکریم نزد بانک ملت شعبه انقلاب – امام حسین(ع) به شماره 64472234 و تکمیل فرم ثبت نام الزامی است.