حمایت معنوی 4 انجمن از کنفرانس ملی مدیریت کیفیت در چاپ

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن چاپ دیجیتال ایران، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، انجمن فرهنگی کتاب کودک و نوجوان و انجمن بهره‌وری ایران حمایت معنوی خود را از نخستین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت در چاپ اعلام کردند.

این حمایت در قالب دعوت از اعضای انجمنها برای شرکت در کنفرانس، اعلام برنامه‌ها در سایتهای مربوطه، مدیریت بخشهایی از کنفرانس و ... است.

این کنفرانس روزهای چهارشنبه 13 ، پنج شنبه 14 و جمعه 15 آبان ماه سال جاری به همت دفتر امور چاپ وزارت ارشاد، دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه هنر، شرکت افست و مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد شماره 5 تهران برگزار می‌شود.

برنامه‌های کنفرانس در سه بخش اصلی سخنرانیهای علمی و کارشناسی، کلاس‌های آموزشی و کارگاههای آموزشی اجرا می‌شود.

همچنین در برنامه‌های جنبی کنفرانس، نمایشگاه آثار نفیس چاپی، نمایش تجهیزات نرم‌افزاری و سخت افزاری مورد استفاده برای کنترل کیفیت در چاپ، ارائه استاندارهای معتبر بین‌المللی در عرصه چاپ، نمایشگاه کتابهای علمی و فنی در موضوعات مختلف صنعت چاپ، نمایشگاهی از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با کیفیت در چاپ، نمایشگاهی از پوسترهای آموزشی پیرامون موضوعات مختلف مرتبط با کیفیت در چاپ و ارائه غرفه به شرکتهای فعال در زمینه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس تدارک دیده شده است.