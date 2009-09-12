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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

هاشمی تشکری خبر داد:

آمادگی کامل حمل و نقل عمومی برای عید فطر

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل عمومی برای خدمات رسانی به نمازگزاران عید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر هاشمی تشکری گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده دو هزاردستگاه اتوبوس نمازگزاران را به محل برگزاری نماز عید سعید فطر منتقل خواهند کرد.

این مقام مسئول ادامه داد : همچنین 500 دستگاه ون در حریم محل برگزاری مراسم مستقر خواهند شد تا نمازگزاران را به محل اصلی اقامه نماز منتقل کنند و متروی تهران نیز آمادگی کامل جهت جابه جایی نمازگزاران را دارد.

هاشمی تشکری با بیان این که جلسات مشترکی با پلیس راهنمایی و رانند گی و حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده است خاطرنشان کرد: کمیته های کاری جهت رفاه هر چه بیشتر نمازگزاران تشکیل شده است و مسیرهای استقرار اتوبوسها به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک در ایام ماه مبارک رمضان گفت: در لیالی قدر در مراکز اصلی که روزه داران بیشتری حضور دارند مانند مصلی امام (ره)، حرم عبدالعظیم وامام زاده صالح تمهیداتی برای سرویس دهی مناسب به این نقاط اندیشیده شده است.

وی افزود: ساعات کار متروی تهران نیز افزایش یافته و خطوط 1و 2 مترو تهران تا پایان مراسم به روزه داران سرویس دهی خواهند کرد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: شرکت اتوبوسرانی نیز در روز قدس روزه داران را از نقاط اصلی و میادین شهر به محل راهپیمایی منتقل خواهند کرد.

کد مطلب 945880

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