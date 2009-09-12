به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم عبدالرضا ساور دبیر جشنواره فیلم‌های ورزشی، قاسمعلی فراست، انسیه شاه‌حسینی و محبوبه گشایشی به عنوان اعضای هیئت داوران بخش فیلمنامه این جشنواره انتخاب شدند. این هیئت بیش از80 فیلمنامه را داوری و در سه بخش فیلمنامه سینمایی و داستانی و ایده ورزشی برگزیدگان را انتخاب خواهند کرد.

در بخش ایده‌ها و فیلمنامه‌های ورزشی آثاری مورد قضاوت قرار می‌گیرند که فیلمی بر اساس آنها ساخته نشده باشد. مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی تهران 31 شهریور در سالن همایش‌های مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.