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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۷

معرفی داوران بخش فیلمنامه جشنواره فیلم‌های ورزشی

دبیر هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی اعضای هیئت داوران بخش فیلمنامه این جشنواره را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم عبدالرضا ساور دبیر جشنواره فیلم‌های ورزشی، قاسمعلی فراست، انسیه شاه‌حسینی و محبوبه گشایشی به عنوان اعضای هیئت داوران بخش فیلمنامه این جشنواره انتخاب شدند. این هیئت بیش از80 فیلمنامه را داوری و در سه بخش فیلمنامه سینمایی و داستانی و ایده ورزشی برگزیدگان را انتخاب خواهند کرد.

در بخش ایده‌ها و فیلمنامه‌های ورزشی آثاری مورد قضاوت قرار می‌گیرند که فیلمی بر اساس آنها ساخته نشده باشد. مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی تهران 31 شهریور در سالن همایش‌های مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 945886

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