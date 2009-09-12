راه اندازی کارشناسی ارشد اکوتوریسم/ پذیرش در دکتری اقتصاد محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عابدی - مدیر گروه اقتصاد محیط زیست این دانشگاه با اعلام این خبر افزود: اقتصاد محیط زیست یک رشته ای چند منظوره و بین رشته ای است که از دید گاه اقتصادی جوانب مختلف محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد.

وی افزود: در این رشته با دید اقتصادی و توسعه پایدار از دو بعد کمی و کیفی به مسائل زیست محیطی نگریسته می شود و اکنون به عنوان گرایشی از مدیریت محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد محسوب می شود.

عابدی با اشاره به تهیه برنامه آموزشی دوره دکتری اقتصاد محیط زیست از پذیرش دانشجوی دوره دکتری در این رشته خبر داد و گفت: همچنین مقطع کارشناسی ارشد رشته اکوتوریسم نیز در این گروه ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: در صورت تصویب رشته اکوتوریسم، واحد علوم و تحقیقات اولین دانشگاه در ایران خواهد بود که این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می دهد.

مدیر گروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از ایجاد رشته اقتصاد انرژی در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: این رشته نیز در مقطع کارشناسی ارشد به زودی ایجاد می شود و تلاش هایی هم در جهت راه اندازی این رشته در مقطع دکتری انجام شده است.