تصویب پرداخت 12 میلیارد ریال برای ساخت چاپخانه مطبوعات در هرمزگان

همایون امیرزاده در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: پس از انجام مذاکرات و اعلام آمادگی بخش خصوصی در استان جهت احداث چاپخانه مطبوعات و همکاری های استانداری و ارشاد این امر محقق شد.

وی بیان کرد: برآورد اولیه احداث چاپخانه 22 میلیارد ریال است که مقرر شده 12 میلیارد ریال آن از سوی بانک عامل پرداخت شود.

وی در خصوص تاخیر یک ساله اجرای این طرح افزود: بانک عامل اعلام کرده است که باید وثیقه باشد که رایزنی ها انجام شده است و قرار شد تا چند روز آینده این مبلغ پرداخت شود.

امیرزاده افزود: حتی قرار است زمین هم به متقاضی احداث چاپخانه واگذار دائم شود و بانک عامل پس از بررسی و کارشناسی زمین و ساختمان چاپخانه وام تسهیلات را پرداخت خواهد کرد.