  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

امیرزاده:

تصویب پرداخت 12 میلیارد ریال برای ساخت چاپخانه مطبوعات در هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: برآورد اولیه ساخت چاپخانه مطبوعات استانی 22 میلیارد ریال است که 12 میلیارد ریال از این میزان به تصویب اولیه رسیده است.

همایون امیرزاده در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: پس از انجام مذاکرات و اعلام آمادگی بخش خصوصی در استان جهت احداث چاپخانه مطبوعات و همکاری های استانداری و ارشاد این امر محقق شد.

وی بیان کرد: برآورد اولیه احداث چاپخانه 22 میلیارد ریال است که مقرر شده 12 میلیارد ریال آن از سوی بانک عامل پرداخت شود.

وی در خصوص تاخیر یک ساله اجرای این طرح افزود: بانک عامل اعلام کرده است که باید وثیقه باشد که رایزنی ها انجام شده است و قرار شد تا چند روز آینده این مبلغ پرداخت شود.

امیرزاده افزود: حتی قرار است زمین هم به متقاضی احداث چاپخانه واگذار دائم شود و بانک عامل پس از بررسی و کارشناسی زمین و ساختمان چاپخانه وام تسهیلات را پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 945893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها