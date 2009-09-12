1600 زن سرپرست خانوار برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدحسن اکبری مطلق ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام از زنان سرپرست خانوار شهری غیر‌شاغل و غیر زیرپوشش نهادهای حمایتی از هفتم شهریور آغاز شده و تا 26 شهریور نیز ادامه داد و تاکنون هزار و 626 نفر در سطح استان ثبت نام شده‌ اند.

وی گفت: بر اساس مسئولیتهای محوله به سازمان بهزیستی درباره شناسایی و تایید نهایی مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت این سازمان مکلف شده از میان مشمولان یاد شده تنها از زنان سرپرست خانوار غیرشاغل و غیر زیر پوشش نهادهای حمایتی و کارکنان موسسات خیریه و خانوارهای زیر پوشش آنان ثبت نام کند.

مدیر‌کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در شهرستان بیرجند 997 نفر، قاین 197 نفر، نهبندان 75 نفر، سرایان 12 نفر، و سربیشه 15 نفر ثبت نام کرده ‌اند.

اکبری مطلق ادامه داد: در شهرستان درمیان دو نفر، آرین‌شهر 20 نفر، خضری 90 نفر، حاجی ‌آباد هشت نفر، فردوس 77 نفر و بشرویه 133 نفر ثبت ‌نام کرده ‌اند.

به گفته این مسئول ثبت نام در تمام مناطق 12 گانه بهزیستی در سراسر استان ادامه دارد.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 150 نفر از مددجویان این سازمان در سراسر استان جهت دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی شده اند.

اکبری مطلق با اشاره به اینکه از محل مصوبات هیئت دولت 43 واحد مسکونی ویژه محرومین در استان در حال ساخت است، تصریح کرد: در بخش مشارکتهای مردمی در سال جاری همایش تجلیل از خیرین برگزار و بالغ بر 710 میلیون ریال وجه نقد و غیر نقد در استان جمع آوری شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی توزیع 80 هزار پاکت فطریه در شهرستانها از برنامه های ستاد مهر رمضان این سازمان برشمرد واضافه کرد: میزان مشارکتهای مردمی جذب شده سازمان نسبت به سنوات قبل 9 درصدافزایش یافته است .