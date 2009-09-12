بخشهای اقتصادی برای توسعه اشتغال در گلستان باید برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر شنبه در شورای اداری استان افزود: اشتغال از موضوعات اساسی استان بوده که بخشهای مختلف در این حوزه باید سرمایه گذاری و سیاستگذاری کنند.

وی اظهار داشت: توجه به مسائل فرهنگی از دیگر مواردی است که نیازمند توجه و اهتمام بخشهای مسئول و مختلف در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: پایبندی کامل به قانون و رعایت آن همه جا باید مدنظر قرار گیرد و همه باید به قانون احترام گذارند و در چارچوب آن عمل کنند.

محمودزاده با اشاره به فرارسیدن روز قدس گفت: روز قدس، روز پیروزی خون بر شمشیر و روز حمایت از مظلومان است و مشارکت گسترده در راهپیمایی روز قدس تکلیف است.

استاندار گلستان عنوان کرد: روز قدس نه تنها روز مبارزه با رژیم غاصب اسرائیل بوده بلکه نقطه ای برای اتحاد کشورهای مسلمان است.

وی یادآور شد: امروز ایران اسلامی برای تمام کفر و دولتهای استکباری ایستاده است و این خط، خط اقتدار اسلامی است.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس افزود: در سطح استان ستادهای بازگشایی و نمایشگاه های ویژه راه اندازی شده و تدابیری در این زمینه اتخاذ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان نیز گفت: با توجه به بالا بودن میزان حوادث در استان برنامه ریزی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از این حوادث الزامی است.

هوشنگ غلامزاده بیان داشت: ترویج فرهنگ بیمه برای جبران خسارتهای احتمالی نیازمند اطلاع رسانی است و بخشهای مختلف باید در این حوزه کار کنند.