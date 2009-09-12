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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

برای حل تنشهای دو جانبه ؛

پاکستان خواستار حضور هند بر سر میز مذاکره شد

پاکستان خواستار حضور هند بر سر میز مذاکره شد

وزیر کشور پاکستان از مقامات هندی خواست تا به منظور پایان دادن به مناقشات موجود میان دو کشور هرچه سریعتر بر سر میز مذاکره حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، "رحمان مالک" روز جمعه تاکید کرد: پاکستان در بازداشت دو نفر از متهمان حملات بمبئی موفق بوده و دولت هند برای پایان دادن به تنش های موجود باید بر سر میز مذاکره حاضر شود.

وی افزود: هند باید فرصت لازم را برای بررسی حملات بمبئی در اختیار پاکستان قرار دهد.

وزیر کشور پاکستان تصریح کرد: حضور بر سر میز مذاکره تنها راه حل ممکن برای مشکل کنونی است.

وی گفت: باید کسانی را که موجب تشدید روابط سرد میان هند و اسلام آباد شدند، شناسایی کرد و بدون میانجیگری کشور سومی به  تنش های موجود پایان داد.

روابط هند و پاکستان پس از حمله تروریستی چندی پیش در شهر بمبئی که تعدادی از آنها پاکستانی بوده و از محافلی در خاک پاکستان دستور می گرفتند به سردی گرائیده است.

در حمله تروریستی سال گذشته در بمبئی، چند فرد مسلح به مردم حمله کردند که در نتیجه آن بیش از 100 نفر کشته شدند. دهلی نو گروه تروریستی لشکر طیبه در پاکستان را مسئول این حمله معرفی کرد.

کد مطلب 945903

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